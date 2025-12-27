A Confiança no Setor de Serviços (Services Sentiment Indicator) é um indicador que reflete o sentimento dos negócios no setor de serviços da zona do euro. O índice é calculado mensalmente com base numa pesquisa com as maiores empresas do setor. Os dados são ajustados sazonalmente.

A amostra para a zona do euro é de cerca de 18 mil empresas que representam todo os ramos do setor de serviços na zona do euro. O número de empresas em cada território é calculado de acordo com o valor da contribuição do respectivo país para a economia da região.

Os gerentes respondem a perguntas sobre o ambiente de negócios nos últimos três meses e preveem as condições de negócios e os preços de venda no próximo trimestre. O índice é calculado tomando a média aritmética do balanço final a partir de perguntas:

sobre as condições de negócios nos últimos três meses (melhoraram, permaneceram o mesmo ou pioraram);

sobre a demanda pelos serviços da empresa nos últimos três meses (cresceu, não mudou ou diminuiu);

sobre as expectativas de demanda por serviços para os próximos três meses (vai crescer, não vai mudar, vai diminuir).

Os entrevistados não avaliam os indicadores listados quantitativamente, mas, sim, qualitativamente.

Devido à natureza generalizada do índice, é proporcionada uma imagem relativa do ambiente para fazer negócios na região. Os economistas o consideram como um dos indicadores compostos do desenvolvimento econômico. O crescimento do setor de serviços não só indica melhoria das condições, mas também serve como um indicador importante do desenvolvimento da economia. Os investidores interpretam o crescimento do índice como um sinal para aumentar o investimento nas empresas relevantes.

As alterações no índice são ligeira e brevemente refletidas nas cotações do euro. No entanto, os movimentos bruscos das suas leituras costumam ser vistos como um indicador sério de mudanças no estado da economia.

Últimos valores: