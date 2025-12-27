A massa monetária (Money Supply) é um dos indicadores mais importantes da economia. Embora não exista uma definição única, a oferta monetária é sempre categorizada, com cada categoria crescente contem outras cada vez menores. O BCE define a primeira categoria de agregados monetários M0 como moeda negociável, ou seja, moedas e notas em circulação, M1 como M0 mais fundos em contas correntes (a pagar sob demanda), M2 como M1 mais depósitos a prazo por até dois anos e depósitos de poupança resgatáveis com aviso prévio de no máximo 3 meses. Por fim, M3 é definido como M2 mais ações em fundos ou valores mobiliários do mercado monetário, bem como acordos de recompra e títulos de dívida com prazo de vencimento de até 2 anos. Entre todos os agregados monetários, o M3 é o mais importante porque é o mais estável. Se, por exemplo, apenas a taxa de juros da poupança mudar, as massas M1 e M2 serão redistribuídas, mas M3 permanecerá constante.

Acredita-se que existe uma relação positiva entre o crescimento da oferta monetária M3 e o aumento da inflação, o crescimento econômico e o aumento da renda. Uma oferta monetária M3 insuficiente afeta negativamente essas três variáveis econômicas. Nesse sentido, o crescimento do indicador M3 pode ter um efeito favorável nas cotações da moeda, uma vez que implica também um aumento na renda e na inflação.

