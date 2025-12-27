Utilizando o mecanismo de empréstimo de margem, os bancos centrais fornecem liquidez durante a noite para determinados ativos aos bancos nacionais, desde que satisfaçam os critérios definidos no nível nacional e no nível da UE. Esses ativos incluem instrumentos de dívida de mercado, bem como outros ativos particularmente relevantes para os mercados financeiros e sistemas bancários nacionais e para os quais existem certos critérios do BCE.

Os bancos podem transferir ativos temporariamente para o banco central em troca de dinheiro, que é transferido de volta, ou receber dinheiro sob a forma de empréstimo garantido overnight. O vencimento, portanto, é sempre um dia útil.

Os juros pagos são baseados em uma taxa pré-determinada que o BCE define a cada seis semanas. O BCE também pode alterar as condições ou suspender o acesso a esse crédito a qualquer momento, de acordo com os objetivos perseguidos e as considerações da política monetária geral.

O BCE fornece outras duas ferramentas de gerenciamento de liquidez para bancos com taxas de juros correspondentes: operações básicas de refinanciamento, etc. empréstimos de uma semana do BCE para bancos e fundos de depósitos, etc. dinheiro que os bancos podem depositar durante a noite no BCE.

Acredita-se que uma queda nas taxas de juros estimula a economia e o euro.

