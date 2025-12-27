Calendário Econômico
Decisão do Banco Central Europeu sobre Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez (European Central Bank (ECB) Marginal Lending Facility Rate Decision)
|Moderada
|2.40%
|
2.40%
|Última divulgação
|Importância
|Atual
|Projeção
|
Prévio
|
2.40%
|Seguinte divulgação
|Atual
|Projeção
|
Prévio
Utilizando o mecanismo de empréstimo de margem, os bancos centrais fornecem liquidez durante a noite para determinados ativos aos bancos nacionais, desde que satisfaçam os critérios definidos no nível nacional e no nível da UE. Esses ativos incluem instrumentos de dívida de mercado, bem como outros ativos particularmente relevantes para os mercados financeiros e sistemas bancários nacionais e para os quais existem certos critérios do BCE.
Os bancos podem transferir ativos temporariamente para o banco central em troca de dinheiro, que é transferido de volta, ou receber dinheiro sob a forma de empréstimo garantido overnight. O vencimento, portanto, é sempre um dia útil.
Os juros pagos são baseados em uma taxa pré-determinada que o BCE define a cada seis semanas. O BCE também pode alterar as condições ou suspender o acesso a esse crédito a qualquer momento, de acordo com os objetivos perseguidos e as considerações da política monetária geral.
O BCE fornece outras duas ferramentas de gerenciamento de liquidez para bancos com taxas de juros correspondentes: operações básicas de refinanciamento, etc. empréstimos de uma semana do BCE para bancos e fundos de depósitos, etc. dinheiro que os bancos podem depositar durante a noite no BCE.
Acredita-se que uma queda nas taxas de juros estimula a economia e o euro.
Últimos valores:
dados atuais
Gráfico do histórico disponível de valores do indicador macroeconômico "Decisão do Banco Central Europeu sobre Facilidade Permanente de Cedência de Liquidez (European Central Bank (ECB) Marginal Lending Facility Rate Decision)".
