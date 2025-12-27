A Produção Industrial - Anual - (Industrial Production y/y) reflete o volume de produção e a atividade no setor industrial, durante o mês de referência em comparação com o mesmo mês do ano anterior. A taxa de crescimento é calculada com base em indicadores de calendário e em indicadores ajustados sazonalmente. O índice inclui produção, mineração e serviços comuns. O cálculo exclui a construção.

O índice deve refletir a mudança no valor agregado em vários setores. Isso significa que os preços recebidos pelas empresas em diferentes estágios de produção de mercadorias devem ser deduzidos do preço bruto e, assim, prevenir ter em conta uma dupla capacidade de produção. Na prática, a coleta de dados, além de levar em conta isto, é feita a partir de várias fontes, incluindo a volume de produção, dados físicos sobre os produtos produzidos, consumo intermediário de matérias-primas e energia, uso de mão de obra, etc. Na maioria das vezes, o cálculo básico do índice de produção industrial se baseia no valor do valor bruto da produção.

Atualmente o período de referência para o índice de produção industrial é 2010 e é igual a 100. O índice de produção industrial é um dos indicadores mais importantes das estatísticas econômicas de curto prazo para a zona do euro. Os analistas o utilizam para avaliar as mudanças no desenvolvimento econômico em estágios iniciais e para prever o PIB da região.

O crescimento no valor do indicador pode afetar positivamente as cotações do euro.

