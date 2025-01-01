DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarGráficos de preciosColorLineBid 

ColorLineBid (Método Get)

Obtiene el valor de la propiedad "ColorLineBid" (color de la línea Bid).

color  ColorLineBid() const

Valor devuelto

Valor de la propiedad "ColorLineBid" del gráfico, asignado a la instancia de la clase. Si no hay ningún gráfico asignado, devuelve CLR_NONE.

ColorLineBid (Método Set)

Establece un nuevo valor para la propiedad "ColorLineBid".

bool  ColorLineBid(
   color  new_color      // nuevo color de la línea Bid
   )

Parámetros

new_color

[in]  Nuevo color de la línea Bid.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false si el color no se ha podido cambiar.