ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ価格チャートColorLineBid 

ColorLineBid（Get メソッド）

「ColorLineBid」プロパティ（買値線の色）の値を取得/設定します。

color  ColorLineBid() const

戻り値

クラスインスタンスに割り当てられたチャートの「ColorLineBid」プロパティの値（割り当てられたチャートが存在しない場合は CLR_NONE

ColorLineBid（Set メソッド）

「ColorLineBid」プロパティの新しい値を設定します。

bool  ColorLineBid(
  color  new_color      // 売値線の新しい色
  ）

パラメータ

new_color

[in]  売値線の新しい色

戻り値

成功の場合は true、色が変更できなかった場合は false