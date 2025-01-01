DocumentazioneSezioni
ColorLineBid (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "ColorLineBid" (colore della linea Bid)

color  ColorLineBid() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "ColorLineBid" del chart assegnato all' istanza della classe. Se non ci sono chart assegnati, restituisce CLR_NONE.

ColorLineBid (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "ColorLineBid".

bool  ColorLineBid(
   color  new_color      // colore
   )

Parametri

new_color

[in]  Nuovo colore per la linea Bid.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il colore.