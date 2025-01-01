DocumentationSections
Référence MQL5Bibliothèque StandardGraphiques des prixColorLineBid 

ColorLineBid (Méthode "Get")

Retourne la valeur de la propriété "ColorLineBid" (couleur de la ligne Bid)

color  ColorLineBid() const

Valeur de retour

Valeur de la propriété "ColorLineBid" du graphique assigné à l'instance de classe. Si aucun graphique n'est assigné, retourne CLR_NONE.

ColorLineBid (Méthode "Set")

Définit une nouvelle valeur à la propriété "ColorLineBid".

bool  ColorLineBid(
   color  new_color      // nouvelle couleur de la ligne Bid
   )

Paramètres

new_color

[in]  Nouvelle couleur de la ligne Bid.

Valeur de retour

vrai si réalisé avec succès, faux si la couleur n'a pas été changé.