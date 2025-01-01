Proprietà Indicatori Personalizzati

Il numero di buffer indicatore che può essere utilizzato in un indicatore personalizzato è illimitato. Ma per ogni array, che è designato come il buffer indicatore utilizzando la funzione SetIndexBuffer(), è necessario specificare il tipo di dati che verranno memorizzati. Questo può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.

ENUM_INDEXBUFFER_TYPE

ID Descrizione INDICATOR_DATA Dati per disegnare INDICATOR_COLOR_INDEX Color INDICATOR_CALCULATIONS Buffer ausiliari per calcoli intermedi

Un indicatore personalizzato ha un sacco di impostazioni per fornire visualizzazioni convenienti. Queste impostazioni vengono effettuate attraverso l'assegnazione d proprietà indicatore corrispondente utilizzando le funzioni IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() e IndicatorSetString(). Identificatori di proprietà indicatori sono elencati nell'enumerazione ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER

ID Descrizione Tipo di proprietà INDICATOR_DIGITS Precisione del disegno di valori degli indicatori int INDICATOR_HEIGHT Altezza fissa della finestra dell'indicatore (il comando del preprocessore # property indicator_height) int INDICATOR_LEVELS Numero di livelli nella finestra dell'indicatore int INDICATOR_LEVELCOLOR Colore della linea di livello color modifier = level number INDICATOR_LEVELSTYLE Stile della linea di livello ENUM_LINE_STYLE modifier = level number INDICATOR_LEVELWIDTH Spessore della linea di livello int modifier = level number INDICATOR_FIXED_MINIMUM Minimo Fisso per la finestra dell'indicatore. La proprietà può essere scritta solo dalla funzione IndicatorSetInteger() bool INDICATOR_FIXED_MAXIMUM Massimo Fisso per la finestra dell'indicatore. La proprietà può essere scritta solo dalla funzione IndicatorSetInteger() bool

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE

ID Descrizione Tipo di proprietà INDICATOR_MINIMUM Minima della finestra dell'indicatore double INDICATOR_MAXIMUM Massima della finestra dell'indicatore double INDICATOR_LEVELVALUE Valore del livello double modifier = level number

ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING

ID Descrizione Tipo di proprietà INDICATOR_SHORTNAME Nome breve dell'indicatore string INDICATOR_LEVELTEXT Descrizione del Livello string modifier = level number

Esempi: