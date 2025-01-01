- Costanti Prezzo
Proprietà Indicatori Personalizzati
Il numero di buffer indicatore che può essere utilizzato in un indicatore personalizzato è illimitato. Ma per ogni array, che è designato come il buffer indicatore utilizzando la funzione SetIndexBuffer(), è necessario specificare il tipo di dati che verranno memorizzati. Questo può essere uno dei valori dell'enumerazione ENUM_INDEXBUFFER_TYPE.
|
ID
|
Descrizione
|
INDICATOR_DATA
|
Dati per disegnare
|
INDICATOR_COLOR_INDEX
|
Color
|
INDICATOR_CALCULATIONS
|
Buffer ausiliari per calcoli intermedi
Un indicatore personalizzato ha un sacco di impostazioni per fornire visualizzazioni convenienti. Queste impostazioni vengono effettuate attraverso l'assegnazione d proprietà indicatore corrispondente utilizzando le funzioni IndicatorSetDouble(), IndicatorSetInteger() e IndicatorSetString(). Identificatori di proprietà indicatori sono elencati nell'enumerazione ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY.
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_INTEGER
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
INDICATOR_DIGITS
|
Precisione del disegno di valori degli indicatori
|
int
|
INDICATOR_HEIGHT
|
Altezza fissa della finestra dell'indicatore (il comando del preprocessore # property indicator_height)
|
int
|
INDICATOR_LEVELS
|
Numero di livelli nella finestra dell'indicatore
|
int
|
INDICATOR_LEVELCOLOR
|
Colore della linea di livello
|
color modifier = level number
|
INDICATOR_LEVELSTYLE
|
Stile della linea di livello
|
ENUM_LINE_STYLE modifier = level number
|
INDICATOR_LEVELWIDTH
|
Spessore della linea di livello
|
int modifier = level number
|
INDICATOR_FIXED_MINIMUM
|
Minimo Fisso per la finestra dell'indicatore. La proprietà può essere scritta solo dalla funzione IndicatorSetInteger()
|
bool
|
INDICATOR_FIXED_MAXIMUM
|
Massimo Fisso per la finestra dell'indicatore. La proprietà può essere scritta solo dalla funzione IndicatorSetInteger()
|
bool
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_DOUBLE
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
INDICATOR_MINIMUM
|
Minima della finestra dell'indicatore
|
double
|
INDICATOR_MAXIMUM
|
Massima della finestra dell'indicatore
|
double
|
INDICATOR_LEVELVALUE
|
Valore del livello
|
double modifier = level number
ENUM_CUSTOMIND_PROPERTY_STRING
|
ID
|
Descrizione
|
Tipo di proprietà
|
INDICATOR_SHORTNAME
|
Nome breve dell'indicatore
|
string
|
INDICATOR_LEVELTEXT
|
Descrizione del Livello
|
string modifier = level number
Esempi:
|
//--- impostazioni indicatore