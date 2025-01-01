DocumentazioneSezioni
ColorVolumes (Metodo Get)

Ottiene il valore della proprietà "ColorVolumes" (colore per volumi e livelli di posizioni aperte)

color  ColorVolumes() const

Valore di ritorno

Valore della proprietà "ColorVolumes" del chart assegnato all'istanza della classe. Se non ci sono chart assegnati, restituisce CLR_NONE.

ColorVolumes (Metodo Set)

Imposta nuovo valore per la proprietà "ColorVolumes".

bool  ColorVolumes(
   color  new_color      // colore
   )

Parametri

new_color

[in] Nuovo colore dei volumi e livelli della posizione aperta.

Valore di ritorno

true - successo, false - non posso cambiare il colore.