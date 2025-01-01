DocumentazioneSezioni
Errori di Runtime

GetLastError() è la funzione che restituisce l'ultimo codice di errore memorizzato nella variabile predefinita _LastError. Questo valore può essere azzerato dalla funzione ResetLastError().

Costante

Codice

Descrizione

ERR_SUCCESS

0

L'operazione è stata completata con successo

ERR_INTERNAL_ERROR

4001

Errore interno imprevisto

ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER

4002

Parametri non validi nella chiamata interna della funzione del terminale client

ERR_INVALID_PARAMETER

4003

Parametro errato quando si chiama la funzione di sistema

ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY

4004

Memoria insufficiente per eseguire la funzione del sistema

ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS

4005

La struttura contiene oggetti di stringhe e/o array dinamici e/o la struttura di tali oggetti e/o classi

ERR_INVALID_ARRAY

4006

Array di un tipo errato, grandezza errata, o un oggetto danneggiato di un array dinamico

ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR

4007

Memoria insufficiente per il trasferimento di un array, o un tentativo di modificare la grandezza di un array statico

ERR_STRING_RESIZE_ERROR

4008

Memoria insufficiente per il trasferimento di stringa

ERR_NOTINITIALIZED_STRING

4009

Stringa non inizializzata

ERR_INVALID_DATETIME

4010

Data e/o ora non validi

ERR_ARRAY_BAD_SIZE

4011

La quantità totale di elementi nell'array non può superare 2147483647

ERR_INVALID_POINTER

4012

Puntatore errato

ERR_INVALID_POINTER_TYPE

4013

Tipo errato di puntatore

ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED

4014

La funzione di sistema non è autorizzata a chiamare

ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED

4015

I nomi delle risorse dinamiche e statiche, corrispondono

ERR_RESOURCE_NOT_FOUND

4016

Risorse con questo nome non sono state trovate in EX5

ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE

4017

Tipo di risorsa non supportata o la sua grandezza supera i 16 Mb

ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG

4018

Il nome della risorsa supera i 63 caratteri

ERR_MATH_OVERFLOW

4019

E' avvenuto l'overflow quando si calcolava la funzione matematica

ERR_SLEEP_ERROR

4020

Fuori data di fine test dopo aver chiamato Sleep()

ERR_PROGRAM_STOPPED

4022

Test forzatamente interrotto dall'esterno. Ad esempio, ottimizzazione interrotta, finestra di test visuali chiusa o agente di testing interrotto

ERR_INVALID_TYPE

4023

Tipo non valido

ERR_INVALID_HANDLE

4024

Handle non valido

ERR_TOO_MANY_OBJECTS  

4025

Pool di oggetti pieno

Chart

 

 

ERR_CHART_WRONG_ID

4101

ID del Chart errato

ERR_CHART_NO_REPLY

4102

Il chart non risponde

ERR_CHART_NOT_FOUND

4103

Chart non trovato

ERR_CHART_NO_EXPERT

4104

Nessun Expert Advisor nel chart che potrebbe gestire l'evento

ERR_CHART_CANNOT_OPEN

4105

Errore di apertura del chart

ERR_CHART_CANNOT_CHANGE

4106

Impossibile modificare il simbolo ed il periodo del chart

ERR_CHART_WRONG_PARAMETER

4107

Valore dell'errore dei parametri per la funzione di lavoro con i charts

ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER

4108

Impossibile creare il timer

ERR_CHART_WRONG_PROPERTY

4109

ID proprietà del chart, sbagliato

ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED

4110

Errore durante la creazione di uno screenshot

ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED

4111

Errore di navigazione attraverso il grafico

ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED

4112

Errore durante l'applicazione del template

ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND

4113

La sottofinestra contenente l'indicatore non è stata trovata

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD

4114

Errore durante l'aggiunta di un indicatore al chart

ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL

4115

Errore durante l'eliminazione di un indicatore dal chart

ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND

4116

Indicatore non trovato sul chart specificato

Oggetti grafici

 

 

ERR_OBJECT_ERROR

4201

Errore di lavoro con un oggetto grafico

ERR_OBJECT_NOT_FOUND

4202

L' oggetto grafico non è stato trovato

ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY

4203

ID errato di una proprietà oggetto grafico

ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED

4204

Impossibile ottenere data corrispondente al valore

ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED

4205

Impossibile ottenere il valore corrispondente alla data

MarketInfo

 

 

ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL

4301

Simbolo sconosciuto

ERR_MARKET_NOT_SELECTED

4302

Il simbolo non è selezionato in MarketWatch

ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY

4303

Identificatore errato di una proprietà del simbolo

ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN

4304

L'orario dell'ultimo tick non è noto (nessun ticks)

ERR_MARKET_SELECT_ERROR

4305

Errore durante l'aggiunta o l'eliminazione di un simbolo in MarketWatch

ERR_MARKET_SELECT_LIMIT

4306

Superato il limite dei simboli selezionati nel MarketWatch

ERR_MARKET_SESSION_INDEX

4307

ID sessione errato quando si chiama la funzione SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade

Accesso allo storico

 

 

ERR_HISTORY_NOT_FOUND

4401

Storico richiesto non trovato

ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY

4402

ID errato della proprietà dello storico

ERR_HISTORY_TIMEOUT

4403

Timeout eccessivo nella richiesta dello storico

ERR_HISTORY_BARS_LIMIT

4404

Numero di barre richieste limitato dalle impostazioni terminale

ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS

4405

Errori multipli durante il caricamento dello storico

ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER

4407

L'array ricevente è troppo piccolo per conservare tutti i dati richiesti

Variabili_Globali

 

 

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND

4501

La variabile globale del terminale cliente non è stata trovata

ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS

4502

La variabile globale del terminale client con lo stesso nome esiste già

ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED

4503

Le variabili globali non sono state modificate

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD

4504

Non posso leggere il file con i valori delle variabiili globali

ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE

4505

Non posso scrivere il file con i valori delle variabiili globali

ERR_MAIL_SEND_FAILED

4510

Invio email fallito

ERR_PLAY_SOUND_FAILED

4511

Riproduzione del suono fallita

ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY

4512

Identificatore errato della proprietà del programma

ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY

4513

Identificatore errato della proprietà del terminale

ERR_FTP_SEND_FAILED

4514

Invio file tramite ftp fallito

ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED

4515

Fallimento nell'invio di una notifica

ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER

4516

Parametro non valido per l'invio di una notifica - una stringa vuota o NULL è stato passato alla funzione SendNotification()

ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS

4517

Impostazioni errate di notifiche nel terminale (ID non è specificato o l'autorizzazione non è impostata)

ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT

4518

Invio troppo frequente delle notifiche

I Buffers Indicatore Personalizzato

 

 

ERR_BUFFERS_NO_MEMORY

4601

Memoria insufficiente per la distribuzione dei buffer indicatore

ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX

4602

Errato indice buffer indicatore

Proprietà Indicatore Personalizzato

 

 

ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY

4603

ID errato della proprietà indicatore personalizzato

Account

 

 

ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY

4701

Proprietà ID dell'account, sbagliata

ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY

4751

Proprietà ID del trade, sbagliata

ERR_TRADE_DISABLED

4752

Trading da Expert Advisors vietato

ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND

4753

Posizione non trovata

ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND

4754

Ordine non trovato

ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND

4755

Affare non trovato

ERR_TRADE_SEND_FAILED

4756

Richiesta di trade non riuscita

ERR_TRADE_CALC_FAILED

4758

Errore nel calcolare profitto o margine

Indicatori

 

 

ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL

4801

Simbolo sconosciuto

ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE

4802

L' indicatore non può essere creato

ERR_INDICATOR_NO_MEMORY

4803

Memoria insufficiente per aggiungere l'indicatore

ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY

4804

L'indicatore non può essere applicato ad un altro indicatore

ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD

4805

Errore durante l'applicazione di un indicatore al grafico

ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND

4806

Dati richiesti non trovati

ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE

4807

Handle indicatore, errato

ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS

4808

Numero errato di parametri durante la creazione di un indicatore

ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING

4809

Nessun parametro quando si crea un indicatore

ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME

4810

Il primo parametro dell'array deve essere il nome dell' indicatore personalizzato

ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE

4811

Parametro di tipo non valido nell'array durante la creazione di un indicatore

ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX

4812

Indice errato del buffer indicatore richiesto

Profondità di Mercato

 

 

ERR_BOOKS_CANNOT_ADD

4901

Profondità di Mercato non può essere aggiunta

ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE

4902

Profondità di Mercato non può essere rimossa

ERR_BOOKS_CANNOT_GET

4903

I dati dalla Profondità di Mercato non possono essere ottenuti

ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE

4904

Errore nella sottoscrizione di ricezione di nuovi dati da Profondità di Mercato

Operazioni con i file

 

 

ERR_TOO_MANY_FILES

5001

Più di 64 file non possono essere aperti contemporaneamente

ERR_WRONG_FILENAME

5002

Nome di file non validi

ERR_TOO_LONG_FILENAME

5003

Nome del file troppo lungo

ERR_CANNOT_OPEN_FILE

5004

Errore durante l'apertura del file

ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR

5005

Memoria insufficiente per la cache di lettura

ERR_CANNOT_DELETE_FILE

5006

Errore durante l'eliminazione del file

ERR_INVALID_FILEHANDLE

5007

Un file con questo handle è stato chiuso, o non è stato proprio aperto

ERR_WRONG_FILEHANDLE

5008

File handle errato

ERR_FILE_NOTTOWRITE

5009

Il file deve essere aperto per la scrittura

ERR_FILE_NOTTOREAD

5010

Il file deve essere aperto per la lettura

ERR_FILE_NOTBIN

5011

Il file deve essere aperto come un file binario

ERR_FILE_NOTTXT

5012

Il file deve essere aperto come un testo

ERR_FILE_NOTTXTORCSV

5013

Il file deve essere aperto come un testo o CSV

ERR_FILE_NOTCSV

5014

Il file deve essere aperto come CSV

ERR_FILE_READERROR

5015

Errore lettura file

ERR_FILE_BINSTRINGSIZE

5016

La grandezza della stringa deve essere specificata, in quanto il file viene aperto come binario

ERR_INCOMPATIBLE_FILE

5017

Un file di testo deve essere per gli array di stringhe, per altri array - binario

ERR_FILE_IS_DIRECTORY

5018

Questo non è un file, questa è una directory

ERR_FILE_NOT_EXIST

5019

Il file non esiste

ERR_FILE_CANNOT_REWRITE

5020

Il file non può essere riscritto

ERR_WRONG_DIRECTORYNAME

5021

Nome directory errata

ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST

5022

Directory non esiste

ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY

5023

Questo è un file, non una directory

ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY

5024

La directory non può essere rimossa

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025

Impossibile cancellare la directory (probabilmente uno o più file sono bloccati e l'operazione di rimozione è fallita)

ERR_FILE_WRITEERROR

5026

Impossibile scrivere una risorsa in un file

ERR_FILE_ENDOFFILE

5027

Impossibile leggere il successivo pezzo di dati dal file CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), finchè non viene raggiunta la fine del file

Casting delle stringhe

 

 

ERR_NO_STRING_DATE

5030

Nessuna data nella stringa

ERR_WRONG_STRING_DATE

5031

Data errata nella stringa

ERR_WRONG_STRING_TIME

5032

Orario sbagliato nella stringa

ERR_STRING_TIME_ERROR

5033

Errore di conversione da stringa a data

ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY

5034

Memoria insufficiente per la stringa

ERR_STRING_SMALL_LEN

5035

La lunghezza della stringa è inferiore al previsto

ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER

5036

Numero troppo largo, più di ULONG_MAX

ERR_WRONG_FORMATSTRING

5037

Formato stringa non valido

ERR_TOO_MANY_FORMATTERS

5038

Quantità di specificatori di formato superiore ai parametri

ERR_TOO_MANY_PARAMETERS

5039

Quantità dei parametri più degli specificatori di formato

ERR_WRONG_STRING_PARAMETER

5040

Parametro danneggiato di tipo stringa

ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE

5041

Posizione al di fuori della stringa

ERR_STRING_ZEROADDED

5042

0 aggiunto alla fine della stringa, una operazione inutile

ERR_STRING_UNKNOWNTYPE

5043

Dati di tipo sconosciuto durante la conversione in una stringa

ERR_WRONG_STRING_OBJECT

5044

Oggetto della stringa, dannegiato

Operazioni con Arrays

 

 

ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS

5050

Copia di array incompatibili. Array di stringhe possono essere copiati solo per array di stringhe, ed un array numerico - solo in un array numerico

ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY

5051

L'array ricevente viene dichiarato come AS_SERIES, ed è di grandezza insufficiente

ERR_SMALL_ARRAY

5052

Array troppo piccolo, la posizione di partenza è fuori dell'array

ERR_ZEROSIZE_ARRAY

5053

Un array di lunghezza zero

ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY

5054

Deve essere un array numerico

ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY

5055

Deve essere un array mono-dimensionale

ERR_SERIES_ARRAY

5056

Timeseries non possono essere utilizzate

ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY

5057

Deve essere un array di tipo double

ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY

5058

Deve essere un array di tipo float

ERR_LONG_ARRAY_ONLY

5059

Deve essere un array di tipo long

ERR_INT_ARRAY_ONLY

5060

Deve essere un array di tipo int

ERR_SHORT_ARRAY_ONLY

5061

Deve essere un array di tipo corto

ERR_CHAR_ARRAY_ONLY

5062

Deve essere un array di tipo char

ERR_STRING_ARRAY_ONLY

5063

Deve essere un array di tipo stringa

Operazioni con OpenCL

 

 

ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED

5100

Funzioni OpenCL non sono supportate su questo computer

ERR_OPENCL_INTERNAL

5101

Un errore interno si è verificato quando si eseguiva OpenCL

ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE

5102

Non valido handle OpenCL

ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE

5103

Errore durante la creazione del contesto OpenCL

ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE

5104

Impossibile creare una coda di esecuzione in OpenCL

ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE

5105

Si è verificato un errore durante la compilazione di un programma OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME

5106

Nome kernel troppo lungo (OpenCL kernel)

ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE

5107

Errore durante la creazione di un OpenCL kernel

ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER

5108

Errore avvenuto durante impostazione dei parametri per il kernel OpenCL

ERR_OPENCL_EXECUTE

5109

Errore programma OpenCL:errore di runtime

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE

5110

Dimensione non valida del buffer OpenCL

ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET

5111

Offset non valido nel buffer OpenCL

ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE

5112

Impossibile creare un buffer OpenCL

ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS

5113

Troppi oggetti OpenCL

ERR_OPENCL_SELECTDEVICE

5114

Errore selezione dispositivo OpenCL

Working with databases

 

 

ERR_DATABASE_INTERNAL

5120

Errore interno del database

ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE

5121

Handle del database non valido

ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS

5122

Superato il numero massimo accettabile di oggetti Database

ERR_DATABASE_CONNECT

5123

Errore di connessione al database

ERR_DATABASE_EXECUTE

5124

Errore esecuzione della Richiesta

ERR_DATABASE_PREPARE

5125

Errore generazione della Richiesta

ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA

5126

Non ci sono più dati da leggere

ERR_DATABASE_STEP

5127

Impossibile passare alla successiva voce di richiesta

ERR_DATABASE_NOT_READY

5128

I dati per la lettura dei risultati della richiesta non sono ancora pronti

ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS

5129

Impossibile sostituire automaticamente i parametri con una richiesta SQL

Operazioni con WebRequest

 

 

ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS

5200

URL non valido

ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED

5201

Impossibile connettersi all' URL specificato

ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT

5202

È stato superato il timeout

ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED

5203

La richiesta HTTP non è riuscita

Operazioni con la rete (sockets)

 

 

ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE

5270

L'handle del socket non valido è passato alla funzione

ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED

5271

Troppi socket aperti (max 128)

ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT

5272

Impossibile connettersi all'host remoto

ERR_NETSOCKET_IO_ERROR

5273

Impossibile inviare/ricevere dati dal socket

ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED

5274

Impossibile stabilire una connessione sicura (TLS Handshake)

ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE

5275

Nessun dato sul certificato che protegge la connessione

Simboli personalizzati

 

 

ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL

5300

È necessario specificare un simbolo personalizzato

ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME

5301

Il nome del simbolo personalizzato non è valido. Il nome del simbolo può contenere solo lettere latine senza punteggiatura, spazi o caratteri speciali (può contenere solo ".", "_", "&" e "#"). Non è consigliabile utilizzare i caratteri <, >, :, ", /,\, |, ?, *.

ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG

5302

Il nome del simbolo personalizzato è troppo lungo. La lunghezza del nome del simbolo non deve superare i 32 caratteri tra cui il carattere finale 0

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG

5303

Il percorso del simbolo personalizzato è troppo lungo. La lunghezza del percorso non deve superare i 128 caratteri tra cui "Custom\\", il nome del simbolo, i separatori di gruppo e la fine 0

ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST

5304

Esiste già un simbolo personalizzato con lo stesso nome

ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR

5305

Errore durante la creazione, la cancellazione o la modifica del simbolo personalizzato

ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED

5306

Stai cercando di eliminare un simbolo personalizzato selezionato in Market Watch

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG

5307

Una proprietà di simboli personalizzati non valida

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR

5308

Un parametro sbagliato durante l'impostazione della proprietà di un simbolo personalizzato

ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG

5309

Un parametro di stringa troppo lungo impostando la proprietà di un simbolo personalizzato

ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER

5310

I ticks nell'array sono non organizzati nell'ordine di tempo

Calendario Economico

 

 

ERR_CALENDAR_MORE_DATA

5400

La grandezza dell'array è insufficiente per la ricezione delle descrizioni di tutti i valori

ERR_CALENDAR_TIMEOUT

5401

Limite di tempo richiesto superato

ERR_CALENDAR_NO_DATA

5402

Paese non trovato

Lavorare con i database

 

 

ERR_DATABASE_ERROR  

5601

Errore generico

ERR_DATABASE_LOGIC

5602

Errore logico interno di SQLite

ERR_DATABASE_PERM

5603

Accesso negato

ERR_DATABASE_ABORT

5604

La routine di callback ha richiesto l'interruzione

ERR_DATABASE_BUSY

5605

File di database bloccato

ERR_DATABASE_LOCKED

5606

Tabella del database bloccata

ERR_DATABASE_NOMEM

5607

Memoria insufficiente per il completamento dell'operazione

ERR_DATABASE_READONLY

5608

Tentativo di scrittura nel database di sola lettura

ERR_DATABASE_INTERRUPT

5609

Operazione terminata da sqlite3_interrupt()

ERR_DATABASE_IOERR

5610

Errore I/O del disco

ERR_DATABASE_CORRUPT

5611

Immagine del disco del database danneggiata

ERR_DATABASE_NOTFOUND

5612

Codice operazione sconosciuto in sqlite3_file_control()

ERR_DATABASE_FULL

5613

Inserimento non riuscito perché il database è pieno

ERR_DATABASE_CANTOPEN

5614

Impossibile aprire il file del database

ERR_DATABASE_PROTOCOL

5615

Errore di blocco del protocollo del database

ERR_DATABASE_EMPTY

5616

Solo per uso interno

ERR_DATABASE_SCHEMA

5617

Schema del database modificato

ERR_DATABASE_TOOBIG

5618

String o BLOB supera il limite di dimensioni

ERR_DATABASE_CONSTRAINT

5619

Annullato a causa di violazione del vincolo

ERR_DATABASE_MISMATCH

5620

Mancata corrispondenza del tipo di dati

ERR_DATABASE_MISUSE

5621

Libreria utilizzata in modo errato

ERR_DATABASE_NOLFS

5622

Utilizzo funzionalità del sistema operativo non supportate sull'host

ERR_DATABASE_AUTH

5623

Autorizzazione negata

ERR_DATABASE_FORMAT

5624

Non usato

ERR_DATABASE_RANGE

5625

Errore parametro bind, indice errato

ERR_DATABASE_NOTADB

5626

File aperto che non è un file di database

Metodi Matriciali e Vettoriali

 

 

ERR_MATRIX_INTERNAL

5700

Errore interno del sottosistema di esecuzione della matrice/vettore

ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED

5701

Matrice/vettore non inizializzato

ERR_MATRIX_INCONSISTENT

5702

Dimensioni incoerenti delle matrici/vettori nell'operazione

ERR_MATRIX_INVALID_SIZE

5703

Dimensione matrice/vettore non valida

ERR_MATRIX_INVALID_TYPE

5704

Tipo di matrice/vettore non valido

ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED

5705

Funzione non disponibile per questa matrice/vettore

ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN

5706

Matrice/vettore contiene non numeri (Nan/Inf)

Modelli ONNX

 

 

ERR_ONNX_INTERNAL

5800

Errore interno ONNX

ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED

5801

Errore di inizializzazione ONNX Runtime API

ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED

5802

Proprietà o valore non supportati da MQL5

ERR_ONNX_RUN_FAILED

5803

Errore di esecuzione ONNX runtime API

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT

5804

Numero di parametri non validi passati a OnnxRun

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER

5805

Valore del parametro non valido

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE

5806

Tipo di parametro non valido

ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE

5807

Dimensione del parametro non valida

ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION

5808

Dimensione tensore non impostata o non valida

Errori Definiti-Dall-utente

 

 

ERR_USER_ERROR_FIRST

65536

Errori definiti dall'utente iniziano con questo codice

