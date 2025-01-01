Errori di Runtime
GetLastError() è la funzione che restituisce l'ultimo codice di errore memorizzato nella variabile predefinita _LastError. Questo valore può essere azzerato dalla funzione ResetLastError().
|
Costante
|
Codice
|
Descrizione
|
ERR_SUCCESS
|
0
|
L'operazione è stata completata con successo
|
ERR_INTERNAL_ERROR
|
4001
|
Errore interno imprevisto
|
ERR_WRONG_INTERNAL_PARAMETER
|
4002
|
Parametri non validi nella chiamata interna della funzione del terminale client
|
ERR_INVALID_PARAMETER
|
4003
|
Parametro errato quando si chiama la funzione di sistema
|
ERR_NOT_ENOUGH_MEMORY
|
4004
|
Memoria insufficiente per eseguire la funzione del sistema
|
ERR_STRUCT_WITHOBJECTS_ORCLASS
|
4005
|
La struttura contiene oggetti di stringhe e/o array dinamici e/o la struttura di tali oggetti e/o classi
|
ERR_INVALID_ARRAY
|
4006
|
Array di un tipo errato, grandezza errata, o un oggetto danneggiato di un array dinamico
|
ERR_ARRAY_RESIZE_ERROR
|
4007
|
Memoria insufficiente per il trasferimento di un array, o un tentativo di modificare la grandezza di un array statico
|
ERR_STRING_RESIZE_ERROR
|
4008
|
Memoria insufficiente per il trasferimento di stringa
|
ERR_NOTINITIALIZED_STRING
|
4009
|
Stringa non inizializzata
|
ERR_INVALID_DATETIME
|
4010
|
Data e/o ora non validi
|
ERR_ARRAY_BAD_SIZE
|
4011
|
La quantità totale di elementi nell'array non può superare 2147483647
|
ERR_INVALID_POINTER
|
4012
|
Puntatore errato
|
ERR_INVALID_POINTER_TYPE
|
4013
|
Tipo errato di puntatore
|
ERR_FUNCTION_NOT_ALLOWED
|
4014
|
La funzione di sistema non è autorizzata a chiamare
|
ERR_RESOURCE_NAME_DUPLICATED
|
4015
|
ERR_RESOURCE_NOT_FOUND
|
4016
|
Risorse con questo nome non sono state trovate in EX5
|
ERR_RESOURCE_UNSUPPORTED_TYPE
|
4017
|
Tipo di risorsa non supportata o la sua grandezza supera i 16 Mb
|
ERR_RESOURCE_NAME_IS_TOO_LONG
|
4018
|
Il nome della risorsa supera i 63 caratteri
|
ERR_MATH_OVERFLOW
|
4019
|
E' avvenuto l'overflow quando si calcolava la funzione matematica
|
ERR_SLEEP_ERROR
|
4020
|
Fuori data di fine test dopo aver chiamato Sleep()
|
ERR_PROGRAM_STOPPED
|
4022
|
Test forzatamente interrotto dall'esterno. Ad esempio, ottimizzazione interrotta, finestra di test visuali chiusa o agente di testing interrotto
|
ERR_INVALID_TYPE
|
4023
|
Tipo non valido
|
ERR_INVALID_HANDLE
|
4024
|
Handle non valido
|
ERR_TOO_MANY_OBJECTS
|
4025
|
Pool di oggetti pieno
|
Chart
|
|
|
ERR_CHART_WRONG_ID
|
4101
|
ID del Chart errato
|
ERR_CHART_NO_REPLY
|
4102
|
Il chart non risponde
|
ERR_CHART_NOT_FOUND
|
4103
|
Chart non trovato
|
ERR_CHART_NO_EXPERT
|
4104
|
Nessun Expert Advisor nel chart che potrebbe gestire l'evento
|
ERR_CHART_CANNOT_OPEN
|
4105
|
Errore di apertura del chart
|
ERR_CHART_CANNOT_CHANGE
|
4106
|
Impossibile modificare il simbolo ed il periodo del chart
|
ERR_CHART_WRONG_PARAMETER
|
4107
|
Valore dell'errore dei parametri per la funzione di lavoro con i charts
|
ERR_CHART_CANNOT_CREATE_TIMER
|
4108
|
Impossibile creare il timer
|
ERR_CHART_WRONG_PROPERTY
|
4109
|
ID proprietà del chart, sbagliato
|
ERR_CHART_SCREENSHOT_FAILED
|
4110
|
Errore durante la creazione di uno screenshot
|
ERR_CHART_NAVIGATE_FAILED
|
4111
|
Errore di navigazione attraverso il grafico
|
ERR_CHART_TEMPLATE_FAILED
|
4112
|
Errore durante l'applicazione del template
|
ERR_CHART_WINDOW_NOT_FOUND
|
4113
|
La sottofinestra contenente l'indicatore non è stata trovata
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4114
|
Errore durante l'aggiunta di un indicatore al chart
|
ERR_CHART_INDICATOR_CANNOT_DEL
|
4115
|
Errore durante l'eliminazione di un indicatore dal chart
|
ERR_CHART_INDICATOR_NOT_FOUND
|
4116
|
Indicatore non trovato sul chart specificato
|
Oggetti grafici
|
|
|
ERR_OBJECT_ERROR
|
4201
|
Errore di lavoro con un oggetto grafico
|
ERR_OBJECT_NOT_FOUND
|
4202
|
L' oggetto grafico non è stato trovato
|
ERR_OBJECT_WRONG_PROPERTY
|
4203
|
ID errato di una proprietà oggetto grafico
|
ERR_OBJECT_GETDATE_FAILED
|
4204
|
Impossibile ottenere data corrispondente al valore
|
ERR_OBJECT_GETVALUE_FAILED
|
4205
|
Impossibile ottenere il valore corrispondente alla data
|
MarketInfo
|
|
|
ERR_MARKET_UNKNOWN_SYMBOL
|
4301
|
Simbolo sconosciuto
|
ERR_MARKET_NOT_SELECTED
|
4302
|
Il simbolo non è selezionato in MarketWatch
|
ERR_MARKET_WRONG_PROPERTY
|
4303
|
Identificatore errato di una proprietà del simbolo
|
ERR_MARKET_LASTTIME_UNKNOWN
|
4304
|
L'orario dell'ultimo tick non è noto (nessun ticks)
|
ERR_MARKET_SELECT_ERROR
|
4305
|
Errore durante l'aggiunta o l'eliminazione di un simbolo in MarketWatch
|
ERR_MARKET_SELECT_LIMIT
|
4306
|
Superato il limite dei simboli selezionati nel MarketWatch
|
ERR_MARKET_SESSION_INDEX
|
4307
|
ID sessione errato quando si chiama la funzione SymbolInfoSessionQuote/SymbolInfoSessionTrade
|
Accesso allo storico
|
|
|
ERR_HISTORY_NOT_FOUND
|
4401
|
Storico richiesto non trovato
|
ERR_HISTORY_WRONG_PROPERTY
|
4402
|
ID errato della proprietà dello storico
|
ERR_HISTORY_TIMEOUT
|
4403
|
Timeout eccessivo nella richiesta dello storico
|
ERR_HISTORY_BARS_LIMIT
|
4404
|
Numero di barre richieste limitato dalle impostazioni terminale
|
ERR_HISTORY_LOAD_ERRORS
|
4405
|
Errori multipli durante il caricamento dello storico
|
ERR_HISTORY_SMALL_BUFFER
|
4407
|
L'array ricevente è troppo piccolo per conservare tutti i dati richiesti
|
Variabili_Globali
|
|
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_FOUND
|
4501
|
La variabile globale del terminale cliente non è stata trovata
|
ERR_GLOBALVARIABLE_EXISTS
|
4502
|
La variabile globale del terminale client con lo stesso nome esiste già
|
ERR_GLOBALVARIABLE_NOT_MODIFIED
|
4503
|
Le variabili globali non sono state modificate
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTREAD
|
4504
|
Non posso leggere il file con i valori delle variabiili globali
|
ERR_GLOBALVARIABLE_CANNOTWRITE
|
4505
|
Non posso scrivere il file con i valori delle variabiili globali
|
ERR_MAIL_SEND_FAILED
|
4510
|
Invio email fallito
|
ERR_PLAY_SOUND_FAILED
|
4511
|
Riproduzione del suono fallita
|
ERR_MQL5_WRONG_PROPERTY
|
4512
|
Identificatore errato della proprietà del programma
|
ERR_TERMINAL_WRONG_PROPERTY
|
4513
|
Identificatore errato della proprietà del terminale
|
ERR_FTP_SEND_FAILED
|
4514
|
Invio file tramite ftp fallito
|
ERR_NOTIFICATION_SEND_FAILED
|
4515
|
Fallimento nell'invio di una notifica
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_PARAMETER
|
4516
|
Parametro non valido per l'invio di una notifica - una stringa vuota o NULL è stato passato alla funzione SendNotification()
|
ERR_NOTIFICATION_WRONG_SETTINGS
|
4517
|
Impostazioni errate di notifiche nel terminale (ID non è specificato o l'autorizzazione non è impostata)
|
ERR_NOTIFICATION_TOO_FREQUENT
|
4518
|
Invio troppo frequente delle notifiche
|
I Buffers Indicatore Personalizzato
|
|
|
ERR_BUFFERS_NO_MEMORY
|
4601
|
Memoria insufficiente per la distribuzione dei buffer indicatore
|
ERR_BUFFERS_WRONG_INDEX
|
4602
|
Errato indice buffer indicatore
|
Proprietà Indicatore Personalizzato
|
|
|
ERR_CUSTOM_WRONG_PROPERTY
|
4603
|
ID errato della proprietà indicatore personalizzato
|
Account
|
|
|
ERR_ACCOUNT_WRONG_PROPERTY
|
4701
|
Proprietà ID dell'account, sbagliata
|
ERR_TRADE_WRONG_PROPERTY
|
4751
|
Proprietà ID del trade, sbagliata
|
ERR_TRADE_DISABLED
|
4752
|
Trading da Expert Advisors vietato
|
ERR_TRADE_POSITION_NOT_FOUND
|
4753
|
Posizione non trovata
|
ERR_TRADE_ORDER_NOT_FOUND
|
4754
|
Ordine non trovato
|
ERR_TRADE_DEAL_NOT_FOUND
|
4755
|
Affare non trovato
|
ERR_TRADE_SEND_FAILED
|
4756
|
Richiesta di trade non riuscita
|
ERR_TRADE_CALC_FAILED
|
4758
|
Errore nel calcolare profitto o margine
|
Indicatori
|
|
|
ERR_INDICATOR_UNKNOWN_SYMBOL
|
4801
|
Simbolo sconosciuto
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_CREATE
|
4802
|
L' indicatore non può essere creato
|
ERR_INDICATOR_NO_MEMORY
|
4803
|
Memoria insufficiente per aggiungere l'indicatore
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_APPLY
|
4804
|
L'indicatore non può essere applicato ad un altro indicatore
|
ERR_INDICATOR_CANNOT_ADD
|
4805
|
Errore durante l'applicazione di un indicatore al grafico
|
ERR_INDICATOR_DATA_NOT_FOUND
|
4806
|
Dati richiesti non trovati
|
ERR_INDICATOR_WRONG_HANDLE
|
4807
|
Handle indicatore, errato
|
ERR_INDICATOR_WRONG_PARAMETERS
|
4808
|
Numero errato di parametri durante la creazione di un indicatore
|
ERR_INDICATOR_PARAMETERS_MISSING
|
4809
|
Nessun parametro quando si crea un indicatore
|
ERR_INDICATOR_CUSTOM_NAME
|
4810
|
Il primo parametro dell'array deve essere il nome dell' indicatore personalizzato
|
ERR_INDICATOR_PARAMETER_TYPE
|
4811
|
Parametro di tipo non valido nell'array durante la creazione di un indicatore
|
ERR_INDICATOR_WRONG_INDEX
|
4812
|
Indice errato del buffer indicatore richiesto
|
Profondità di Mercato
|
|
|
ERR_BOOKS_CANNOT_ADD
|
4901
|
Profondità di Mercato non può essere aggiunta
|
ERR_BOOKS_CANNOT_DELETE
|
4902
|
Profondità di Mercato non può essere rimossa
|
ERR_BOOKS_CANNOT_GET
|
4903
|
I dati dalla Profondità di Mercato non possono essere ottenuti
|
ERR_BOOKS_CANNOT_SUBSCRIBE
|
4904
|
Errore nella sottoscrizione di ricezione di nuovi dati da Profondità di Mercato
|
Operazioni con i file
|
|
|
ERR_TOO_MANY_FILES
|
5001
|
Più di 64 file non possono essere aperti contemporaneamente
|
ERR_WRONG_FILENAME
|
5002
|
Nome di file non validi
|
ERR_TOO_LONG_FILENAME
|
5003
|
Nome del file troppo lungo
|
ERR_CANNOT_OPEN_FILE
|
5004
|
Errore durante l'apertura del file
|
ERR_FILE_CACHEBUFFER_ERROR
|
5005
|
Memoria insufficiente per la cache di lettura
|
ERR_CANNOT_DELETE_FILE
|
5006
|
Errore durante l'eliminazione del file
|
ERR_INVALID_FILEHANDLE
|
5007
|
Un file con questo handle è stato chiuso, o non è stato proprio aperto
|
ERR_WRONG_FILEHANDLE
|
5008
|
File handle errato
|
ERR_FILE_NOTTOWRITE
|
5009
|
Il file deve essere aperto per la scrittura
|
ERR_FILE_NOTTOREAD
|
5010
|
Il file deve essere aperto per la lettura
|
ERR_FILE_NOTBIN
|
5011
|
Il file deve essere aperto come un file binario
|
ERR_FILE_NOTTXT
|
5012
|
Il file deve essere aperto come un testo
|
ERR_FILE_NOTTXTORCSV
|
5013
|
Il file deve essere aperto come un testo o CSV
|
ERR_FILE_NOTCSV
|
5014
|
Il file deve essere aperto come CSV
|
ERR_FILE_READERROR
|
5015
|
Errore lettura file
|
ERR_FILE_BINSTRINGSIZE
|
5016
|
La grandezza della stringa deve essere specificata, in quanto il file viene aperto come binario
|
ERR_INCOMPATIBLE_FILE
|
5017
|
Un file di testo deve essere per gli array di stringhe, per altri array - binario
|
ERR_FILE_IS_DIRECTORY
|
5018
|
Questo non è un file, questa è una directory
|
ERR_FILE_NOT_EXIST
|
5019
|
Il file non esiste
|
ERR_FILE_CANNOT_REWRITE
|
5020
|
Il file non può essere riscritto
|
ERR_WRONG_DIRECTORYNAME
|
5021
|
Nome directory errata
|
ERR_DIRECTORY_NOT_EXIST
|
5022
|
Directory non esiste
|
ERR_FILE_ISNOT_DIRECTORY
|
5023
|
Questo è un file, non una directory
|
ERR_CANNOT_DELETE_DIRECTORY
|
5024
|
La directory non può essere rimossa
|
ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY
|
5025
|
Impossibile cancellare la directory (probabilmente uno o più file sono bloccati e l'operazione di rimozione è fallita)
|
ERR_FILE_WRITEERROR
|
5026
|
Impossibile scrivere una risorsa in un file
|
ERR_FILE_ENDOFFILE
|
5027
|
Impossibile leggere il successivo pezzo di dati dal file CSV (FileReadString, FileReadNumber, FileReadDatetime, FileReadBool), finchè non viene raggiunta la fine del file
|
Casting delle stringhe
|
|
|
ERR_NO_STRING_DATE
|
5030
|
Nessuna data nella stringa
|
ERR_WRONG_STRING_DATE
|
5031
|
Data errata nella stringa
|
ERR_WRONG_STRING_TIME
|
5032
|
Orario sbagliato nella stringa
|
ERR_STRING_TIME_ERROR
|
5033
|
Errore di conversione da stringa a data
|
ERR_STRING_OUT_OF_MEMORY
|
5034
|
Memoria insufficiente per la stringa
|
ERR_STRING_SMALL_LEN
|
5035
|
La lunghezza della stringa è inferiore al previsto
|
ERR_STRING_TOO_BIGNUMBER
|
5036
|
Numero troppo largo, più di ULONG_MAX
|
ERR_WRONG_FORMATSTRING
|
5037
|
Formato stringa non valido
|
ERR_TOO_MANY_FORMATTERS
|
5038
|
Quantità di specificatori di formato superiore ai parametri
|
ERR_TOO_MANY_PARAMETERS
|
5039
|
Quantità dei parametri più degli specificatori di formato
|
ERR_WRONG_STRING_PARAMETER
|
5040
|
Parametro danneggiato di tipo stringa
|
ERR_STRINGPOS_OUTOFRANGE
|
5041
|
Posizione al di fuori della stringa
|
ERR_STRING_ZEROADDED
|
5042
|
0 aggiunto alla fine della stringa, una operazione inutile
|
ERR_STRING_UNKNOWNTYPE
|
5043
|
Dati di tipo sconosciuto durante la conversione in una stringa
|
ERR_WRONG_STRING_OBJECT
|
5044
|
Oggetto della stringa, dannegiato
|
Operazioni con Arrays
|
|
|
ERR_INCOMPATIBLE_ARRAYS
|
5050
|
Copia di array incompatibili. Array di stringhe possono essere copiati solo per array di stringhe, ed un array numerico - solo in un array numerico
|
ERR_SMALL_ASSERIES_ARRAY
|
5051
|
L'array ricevente viene dichiarato come AS_SERIES, ed è di grandezza insufficiente
|
ERR_SMALL_ARRAY
|
5052
|
Array troppo piccolo, la posizione di partenza è fuori dell'array
|
ERR_ZEROSIZE_ARRAY
|
5053
|
Un array di lunghezza zero
|
ERR_NUMBER_ARRAYS_ONLY
|
5054
|
Deve essere un array numerico
|
ERR_ONEDIM_ARRAYS_ONLY
|
5055
|
Deve essere un array mono-dimensionale
|
ERR_SERIES_ARRAY
|
5056
|
Timeseries non possono essere utilizzate
|
ERR_DOUBLE_ARRAY_ONLY
|
5057
|
Deve essere un array di tipo double
|
ERR_FLOAT_ARRAY_ONLY
|
5058
|
Deve essere un array di tipo float
|
ERR_LONG_ARRAY_ONLY
|
5059
|
Deve essere un array di tipo long
|
ERR_INT_ARRAY_ONLY
|
5060
|
Deve essere un array di tipo int
|
ERR_SHORT_ARRAY_ONLY
|
5061
|
Deve essere un array di tipo corto
|
ERR_CHAR_ARRAY_ONLY
|
5062
|
Deve essere un array di tipo char
|
ERR_STRING_ARRAY_ONLY
|
5063
|
Deve essere un array di tipo stringa
|
Operazioni con OpenCL
|
|
|
ERR_OPENCL_NOT_SUPPORTED
|
5100
|
Funzioni OpenCL non sono supportate su questo computer
|
ERR_OPENCL_INTERNAL
|
5101
|
Un errore interno si è verificato quando si eseguiva OpenCL
|
ERR_OPENCL_INVALID_HANDLE
|
5102
|
Non valido handle OpenCL
|
ERR_OPENCL_CONTEXT_CREATE
|
5103
|
Errore durante la creazione del contesto OpenCL
|
ERR_OPENCL_QUEUE_CREATE
|
5104
|
Impossibile creare una coda di esecuzione in OpenCL
|
ERR_OPENCL_PROGRAM_CREATE
|
5105
|
Si è verificato un errore durante la compilazione di un programma OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_LONG_KERNEL_NAME
|
5106
|
Nome kernel troppo lungo (OpenCL kernel)
|
ERR_OPENCL_KERNEL_CREATE
|
5107
|
Errore durante la creazione di un OpenCL kernel
|
ERR_OPENCL_SET_KERNEL_PARAMETER
|
5108
|
Errore avvenuto durante impostazione dei parametri per il kernel OpenCL
|
ERR_OPENCL_EXECUTE
|
5109
|
Errore programma OpenCL:errore di runtime
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_SIZE
|
5110
|
Dimensione non valida del buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_WRONG_BUFFER_OFFSET
|
5111
|
Offset non valido nel buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_BUFFER_CREATE
|
5112
|
Impossibile creare un buffer OpenCL
|
ERR_OPENCL_TOO_MANY_OBJECTS
|
5113
|
Troppi oggetti OpenCL
|
ERR_OPENCL_SELECTDEVICE
|
5114
|
Errore selezione dispositivo OpenCL
|
Working with databases
|
|
|
ERR_DATABASE_INTERNAL
|
5120
|
Errore interno del database
|
ERR_DATABASE_INVALID_HANDLE
|
5121
|
Handle del database non valido
|
ERR_DATABASE_TOO_MANY_OBJECTS
|
5122
|
Superato il numero massimo accettabile di oggetti Database
|
ERR_DATABASE_CONNECT
|
5123
|
Errore di connessione al database
|
ERR_DATABASE_EXECUTE
|
5124
|
Errore esecuzione della Richiesta
|
ERR_DATABASE_PREPARE
|
5125
|
Errore generazione della Richiesta
|
ERR_DATABASE_NO_MORE_DATA
|
5126
|
Non ci sono più dati da leggere
|
ERR_DATABASE_STEP
|
5127
|
Impossibile passare alla successiva voce di richiesta
|
ERR_DATABASE_NOT_READY
|
5128
|
I dati per la lettura dei risultati della richiesta non sono ancora pronti
|
ERR_DATABASE_BIND_PARAMETERS
|
5129
|
Impossibile sostituire automaticamente i parametri con una richiesta SQL
|
Operazioni con WebRequest
|
|
|
ERR_WEBREQUEST_INVALID_ADDRESS
|
5200
|
URL non valido
|
ERR_WEBREQUEST_CONNECT_FAILED
|
5201
|
Impossibile connettersi all' URL specificato
|
ERR_WEBREQUEST_TIMEOUT
|
5202
|
È stato superato il timeout
|
ERR_WEBREQUEST_REQUEST_FAILED
|
5203
|
La richiesta HTTP non è riuscita
|
Operazioni con la rete (sockets)
|
|
|
ERR_NETSOCKET_INVALIDHANDLE
|
5270
|
L'handle del socket non valido è passato alla funzione
|
ERR_NETSOCKET_TOO_MANY_OPENED
|
5271
|
Troppi socket aperti (max 128)
|
ERR_NETSOCKET_CANNOT_CONNECT
|
5272
|
Impossibile connettersi all'host remoto
|
ERR_NETSOCKET_IO_ERROR
|
5273
|
Impossibile inviare/ricevere dati dal socket
|
ERR_NETSOCKET_HANDSHAKE_FAILED
|
5274
|
Impossibile stabilire una connessione sicura (TLS Handshake)
|
ERR_NETSOCKET_NO_CERTIFICATE
|
5275
|
Nessun dato sul certificato che protegge la connessione
|
Simboli personalizzati
|
|
|
ERR_NOT_CUSTOM_SYMBOL
|
5300
|
È necessario specificare un simbolo personalizzato
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_WRONG_NAME
|
5301
|
Il nome del simbolo personalizzato non è valido. Il nome del simbolo può contenere solo lettere latine senza punteggiatura, spazi o caratteri speciali (può contenere solo ".", "_", "&" e "#"). Non è consigliabile utilizzare i caratteri <, >, :, ", /,\, |, ?, *.
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_NAME_LONG
|
5302
|
Il nome del simbolo personalizzato è troppo lungo. La lunghezza del nome del simbolo non deve superare i 32 caratteri tra cui il carattere finale 0
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PATH_LONG
|
5303
|
Il percorso del simbolo personalizzato è troppo lungo. La lunghezza del percorso non deve superare i 128 caratteri tra cui "Custom\\", il nome del simbolo, i separatori di gruppo e la fine 0
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_EXIST
|
5304
|
Esiste già un simbolo personalizzato con lo stesso nome
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_ERROR
|
5305
|
Errore durante la creazione, la cancellazione o la modifica del simbolo personalizzato
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_SELECTED
|
5306
|
Stai cercando di eliminare un simbolo personalizzato selezionato in Market Watch
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PROPERTY_WRONG
|
5307
|
Una proprietà di simboli personalizzati non valida
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_ERROR
|
5308
|
Un parametro sbagliato durante l'impostazione della proprietà di un simbolo personalizzato
|
ERR_CUSTOM_SYMBOL_PARAMETER_LONG
|
5309
|
Un parametro di stringa troppo lungo impostando la proprietà di un simbolo personalizzato
|
ERR_CUSTOM_TICKS_WRONG_ORDER
|
5310
|
I ticks nell'array sono non organizzati nell'ordine di tempo
|
Calendario Economico
|
|
|
ERR_CALENDAR_MORE_DATA
|
5400
|
La grandezza dell'array è insufficiente per la ricezione delle descrizioni di tutti i valori
|
ERR_CALENDAR_TIMEOUT
|
5401
|
Limite di tempo richiesto superato
|
ERR_CALENDAR_NO_DATA
|
5402
|
Paese non trovato
|
Lavorare con i database
|
|
|
ERR_DATABASE_ERROR
|
5601
|
Errore generico
|
ERR_DATABASE_LOGIC
|
5602
|
Errore logico interno di SQLite
|
ERR_DATABASE_PERM
|
5603
|
Accesso negato
|
ERR_DATABASE_ABORT
|
5604
|
La routine di callback ha richiesto l'interruzione
|
ERR_DATABASE_BUSY
|
5605
|
File di database bloccato
|
ERR_DATABASE_LOCKED
|
5606
|
Tabella del database bloccata
|
ERR_DATABASE_NOMEM
|
5607
|
Memoria insufficiente per il completamento dell'operazione
|
ERR_DATABASE_READONLY
|
5608
|
Tentativo di scrittura nel database di sola lettura
|
ERR_DATABASE_INTERRUPT
|
5609
|
Operazione terminata da sqlite3_interrupt()
|
ERR_DATABASE_IOERR
|
5610
|
Errore I/O del disco
|
ERR_DATABASE_CORRUPT
|
5611
|
Immagine del disco del database danneggiata
|
ERR_DATABASE_NOTFOUND
|
5612
|
Codice operazione sconosciuto in sqlite3_file_control()
|
ERR_DATABASE_FULL
|
5613
|
Inserimento non riuscito perché il database è pieno
|
ERR_DATABASE_CANTOPEN
|
5614
|
Impossibile aprire il file del database
|
ERR_DATABASE_PROTOCOL
|
5615
|
Errore di blocco del protocollo del database
|
ERR_DATABASE_EMPTY
|
5616
|
Solo per uso interno
|
ERR_DATABASE_SCHEMA
|
5617
|
Schema del database modificato
|
ERR_DATABASE_TOOBIG
|
5618
|
String o BLOB supera il limite di dimensioni
|
ERR_DATABASE_CONSTRAINT
|
5619
|
Annullato a causa di violazione del vincolo
|
ERR_DATABASE_MISMATCH
|
5620
|
Mancata corrispondenza del tipo di dati
|
ERR_DATABASE_MISUSE
|
5621
|
Libreria utilizzata in modo errato
|
ERR_DATABASE_NOLFS
|
5622
|
Utilizzo funzionalità del sistema operativo non supportate sull'host
|
ERR_DATABASE_AUTH
|
5623
|
Autorizzazione negata
|
ERR_DATABASE_FORMAT
|
5624
|
Non usato
|
ERR_DATABASE_RANGE
|
5625
|
Errore parametro bind, indice errato
|
ERR_DATABASE_NOTADB
|
5626
|
File aperto che non è un file di database
|
Metodi Matriciali e Vettoriali
|
|
|
ERR_MATRIX_INTERNAL
|
5700
|
Errore interno del sottosistema di esecuzione della matrice/vettore
|
ERR_MATRIX_NOT_INITIALIZED
|
5701
|
Matrice/vettore non inizializzato
|
ERR_MATRIX_INCONSISTENT
|
5702
|
Dimensioni incoerenti delle matrici/vettori nell'operazione
|
ERR_MATRIX_INVALID_SIZE
|
5703
|
Dimensione matrice/vettore non valida
|
ERR_MATRIX_INVALID_TYPE
|
5704
|
Tipo di matrice/vettore non valido
|
ERR_MATRIX_FUNC_NOT_ALLOWED
|
5705
|
Funzione non disponibile per questa matrice/vettore
|
ERR_MATRIX_CONTAINS_NAN
|
5706
|
Matrice/vettore contiene non numeri (Nan/Inf)
|
Modelli ONNX
|
|
|
ERR_ONNX_INTERNAL
|
5800
|
Errore interno ONNX
|
ERR_ONNX_NOT_INITIALIZED
|
5801
|
Errore di inizializzazione ONNX Runtime API
|
ERR_ONNX_NOT_SUPPORTED
|
5802
|
Proprietà o valore non supportati da MQL5
|
ERR_ONNX_RUN_FAILED
|
5803
|
Errore di esecuzione ONNX runtime API
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETERS_COUNT
|
5804
|
Numero di parametri non validi passati a OnnxRun
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER
|
5805
|
Valore del parametro non valido
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_TYPE
|
5806
|
Tipo di parametro non valido
|
ERR_ONNX_INVALID_PARAMETER_SIZE
|
5807
|
Dimensione del parametro non valida
|
ERR_ONNX_WRONG_DIMENSION
|
5808
|
Dimensione tensore non impostata o non valida
|
Errori Definiti-Dall-utente
|
|
|
65536
|
Errori definiti dall'utente iniziano con questo codice
Vedi anche