L'operazione è stata completata con successo

La funzione di sistema non è autorizzata a chiamare

I nomi delle risorse dinamiche e statiche , corrispondono

Risorse con questo nome non sono state trovate in EX5

E' avvenuto l'overflow quando si calcolava la funzione matematica

La sottofinestra contenente l'indicatore non è stata trovata

L' oggetto grafico non è stato trovato

Il simbolo non è selezionato in MarketWatch

L'orario dell'ultimo tick non è noto (nessun ticks)

L'array ricevente è troppo piccolo per conservare tutti i dati richiesti

La variabile globale del terminale cliente non è stata trovata

Le variabili globali non sono state modificate

Parametro non valido per l'invio di una notifica - una stringa vuota o NULL è stato passato alla funzione SendNotification()

Impostazioni errate di notifiche nel terminale (ID non è specificato o l'autorizzazione non è impostata)

Un file con questo handle è stato chiuso, o non è stato proprio aperto

Questo non è un file, questa è una directory

Questo è un file, non una directory

ERR_CANNOT_CLEAN_DIRECTORY

5025