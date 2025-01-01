Tipi Integer

In MQL5 gli interi sono rappresentati da undici tipi. Alcuni tipi possono essere usati insieme ad altri, se richiesto dalla logica del programma, ma in questo caso è necessario ricordare le regole di conversione di tipo.

La tabella seguente elenca le caratteristiche di ogni tipo. Inoltre, l'ultima colonna mostra il tipo in C++ corrispondente a ciascun tipo.

Tipo Dimensione in Byte Valore Minimo Valore Massimo Analogo C++ char 1 -128 127 char uchar 1 0 255 unsigned char, BYTE bool 1 0(false) 1(true) bool short 2 -32 768 32 767 short, wchar_t ushort 2 0 65 535 unsigned short, WORD int 4 - 2 147 483 648 2 147 483 647 int uint 4 0 4 294 967 295 unsigned int, DWORD color 4 -1 16 777 215 int, COLORREF long 8 -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 __int64 ulong 8 0 18 446 744 073 709 551 615 unsigned __int64 datetime 8 0 (1970.01.01 0:00:00) 32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59) __time64_t

Valori di tipo intero possono essere presentati come costanti numeriche, letterali di colore, letterali data-ora, caratteri costanti ed enumerazioni.

Pseudônimos adicionais para tipos inteiros (para compatibilidade com C/C++)

Para facilitar a portabilidade de código de outras linguagens, como C e C++, para a linguagem MQL5, foram adicionados pseudônimos (aliases) para os tipos inteiros padrão. Esses aliases não criam novos tipos, apenas são nomes alternativos para os tipos já existentes em MQL5. Eles podem ser usados em todos os contextos onde os tipos básicos são aplicáveis.

Tipo Em conformidade com o tipo MQL5 Tamanho (bits) Знак Valor mínimo Valor máximo int8_t char 8 com sinal -128 127 uint8_t uchar 8 sem sinal 0 255 int16_t short 16 com sinal -32 768 32 767 uint16_t ushort 16 sem sinal 0 65 535 int32_t int 32 com sinal - 2 147 483 648 2 147 483 647 uint32_t uint 32 sem sinal 0 4 294 967 295 int64_t long 64 com sinal -9 223 372 036 854 775 808 9 223 372 036 854 775 807 uint64_t ulong 64 sem sinal 0 18 446 744 073 709 551 615

O uso desses pseudônimos é útil ao portar bibliotecas e algoritmos existentes de C/C++ para MQL5, especialmente em projetos com alto nível de compatibilidade entre plataformas. Todos os novos nomes estão disponíveis tanto em scripts quanto em EAs e indicadores.

