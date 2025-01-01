Tipi Integer
In MQL5 gli interi sono rappresentati da undici tipi. Alcuni tipi possono essere usati insieme ad altri, se richiesto dalla logica del programma, ma in questo caso è necessario ricordare le regole di conversione di tipo.
La tabella seguente elenca le caratteristiche di ogni tipo. Inoltre, l'ultima colonna mostra il tipo in C++ corrispondente a ciascun tipo.
|
Tipo
|
Dimensione in Byte
|
Valore Minimo
|
Valore Massimo
|
Analogo C++
|
1
|
-128
|
127
|
char
|
1
|
0
|
255
|
unsigned char, BYTE
|
1
|
0(false)
|
1(true)
|
bool
|
2
|
-32 768
|
32 767
|
short, wchar_t
|
2
|
0
|
65 535
|
unsigned short, WORD
|
4
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
int
|
4
|
0
|
4 294 967 295
|
unsigned int, DWORD
|
4
|
-1
|
16 777 215
|
int, COLORREF
|
8
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
__int64
|
8
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
|
unsigned __int64
|
8
|
0 (1970.01.01 0:00:00)
|
32 535 244 799 (3000.12.31 23:59:59)
|
__time64_t
Valori di tipo intero possono essere presentati come costanti numeriche, letterali di colore, letterali data-ora, caratteri costanti ed enumerazioni.
Pseudônimos adicionais para tipos inteiros (para compatibilidade com C/C++)
Para facilitar a portabilidade de código de outras linguagens, como C e C++, para a linguagem MQL5, foram adicionados pseudônimos (aliases) para os tipos inteiros padrão. Esses aliases não criam novos tipos, apenas são nomes alternativos para os tipos já existentes em MQL5. Eles podem ser usados em todos os contextos onde os tipos básicos são aplicáveis.
|
Tipo
|
Em conformidade com o tipo MQL5
|
Tamanho (bits)
|
Знак
|
Valor mínimo
|
Valor máximo
|
int8_t
|
8
|
com sinal
|
-128
|
127
|
uint8_t
|
8
|
sem sinal
|
0
|
255
|
int16_t
|
16
|
com sinal
|
-32 768
|
32 767
|
uint16_t
|
16
|
sem sinal
|
0
|
65 535
|
int32_t
|
32
|
com sinal
|
- 2 147 483 648
|
2 147 483 647
|
uint32_t
|
32
|
sem sinal
|
0
|
4 294 967 295
|
int64_t
|
64
|
com sinal
|
-9 223 372 036 854 775 808
|
9 223 372 036 854 775 807
|
uint64_t
|
64
|
sem sinal
|
0
|
18 446 744 073 709 551 615
O uso desses pseudônimos é útil ao portar bibliotecas e algoritmos existentes de C/C++ para MQL5, especialmente em projetos com alto nível de compatibilidade entre plataformas. Todos os novos nomes estão disponíveis tanto em scripts quanto em EAs e indicadores.
Vedi anche