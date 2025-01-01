MQL5 RiferimentoLibreria Standard3D graphicsCCanvas3DViewUpDirectionSet
- AmbientColorGet
- AmbientColorSet
- Attach
- Create
- Destroy
- DXContext
- DXDispatcher
- InputScene
- LightColorGet
- LightColorSet
- LightDirectionGet
- LightDirectionSet
- ObjectAdd
- ProjectionMatrixGet
- ProjectionMatrixSet
- Render
- RenderBegin
- RenderEnd
- ViewMatrixGet
- ViewMatrixSet
- ViewPositionSet
- ViewRotationSet
- ViewTargetSet
- ViewUpDirectionSet
ViewUpDirectionSet
Imposta la direzione del bordo superiore del riquadro nello spazio 3D.
void ViewUpDirectionSet(
Parametri
&up_direction
[in] Direzione della parte superiore del frame nello spazio 3D.
Valore di Ritorno
Nessuno.
Nota
L'impostazione di una nuova direzione mediante ViewUpDirectionSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().
ViewUpDirectionSet() viene utilizzato insieme a ViewTargetSet() per definire la direzione dello sguardo.