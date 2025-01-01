DocumentazioneSezioni
Imposta la direzione del bordo superiore del riquadro nello spazio 3D.

void  ViewUpDirectionSet(
   const DXVector3  &up_direction      // direzione superiore
   );

Parametri

&up_direction

[in] Direzione della parte superiore del frame nello spazio 3D.

Valore di Ritorno

Nessuno.

Nota

L'impostazione di una nuova direzione mediante ViewUpDirectionSet() modifica la matrice della vista ottenuta in ViewMatrixGet().

ViewUpDirectionSet() viene utilizzato insieme a ViewTargetSet() per definire la direzione dello sguardo.