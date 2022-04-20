OR, Or et XAUUSD
Salut !
L'or vaut-il la peine d'être acheté à 1130 ?
Salut !
L'or vaut-il la peine d'être acheté à 1130 ?
Bien sûr.
A quel chiffre le bénéfice doit-il être fixé ?
rechargez
il ira vers la droite de toute façon.
il n'y a que des programmeurs ici ?
Il n'y a pas de commerce du tout ?
Quel est le prix pour sortir d'une position ?
J'ai fermé la position à 1140.8, en pensant que 3640% p.a. est un profit assez décent.
Félicitations !
Je n'ai pas de succès à la bourse - il semble que beaucoup de choses du forex ne fonctionnent pas là-bas - par exemple les tendances sauvages se produisent sans pullbacks.
J'ai posé la question à l'origine pour plusieurs raisons.
1. Le prix de l'or est en baisse depuis plusieurs années, le coût de son extraction et de son raffinage (finition à 99,99 %) provenant de diverses sources.
est défini comme étant de 1 000 à 1 100 dollars par once troy.
Il semble que ce soit "Où tomber ensuite ?".
2. Mais si vous regardez l'USD_INDEX, il n'est pas difficile de voir sa forte tendance et son potentiel de hausse, en particulier.
de grands espoirs dans les déclarations de Trump sur la croissance économique américaine, une déroute complète du Moyen-Orient et un enlisement de l'Europe.
3. Statistiques sur l'or
Aujourd'hui, 46% des achats d'or dans le monde sont destinés à l'investissement (36%) et aux réserves gouvernementales (10%),
Et 34% de l'or mondial est un poids mort.
Cela signifie que l'arrêt des investissements dans l'or réduit de moitié la demande d'or,
et les ventes de réserves d'investissement pourraient couvrir les besoins du marché pendant de nombreuses années.
Mais ce n'est pas tout : 37% de l'or consommé n'est pas extrait, mais obtenu par recyclage.
(Le coût de l'or recyclé ne dépasse pas aujourd'hui 600 à 650 dollars l'once).
Il s'avère donc que le niveau de l'or qui "glisse" vers le bas est bien supérieur à son coût de production.
Personnellement, je pense aux alentours de 750 à 800 dollars par once troy.
Quelle est votre opinion ?
