OR, Or et XAUUSD - page 98
GOLD-6.22 toutes les indications sont à la baisse aujourd'hui
il y avait des commentaires sur la surenchère, et maintenant vous les niez ?
Le fait que les indicateurs soient présents est confirmé par mes analyses !
Il en va de même pour les débutants qui ne comprennent pas le fonctionnement des indicateurs et leur application ... Une autre chose qui m'étonne est qu'ils répètent des bêtises sans vérifier ces indicateurs dans le testeur ...
De plus, sans comprendre le matchmaking : on ne peut pas tirer avec une arme ordinaire sous l'eau...
Analyse sur l'or :
Le plat continue...
L'option optimale est d'attendre que TOUS les indicateurs tournent dans une seule direction...
Après l'ouverture du marché, le niveau réel de 1920 est obtenu
1900 Si ce n'est pas aujourd'hui, un autre jour est très probable.
p.s.
lesindicateurs techniques se réveilleront plus tard, ils sont toujours dans une période plate
Il est clair pour toute personne "raisonnable" : si ces vieux trucs, qui ont plus de 50 ans, fonctionnaient BIEN, alors la moitié des traders seraient millionnaires depuis longtemps...
CONCLUSION : Les traders normaux développent leurs indicateurs pour un trading rentable !
Vous pensez que tout le monde ici est stupide ?
J'ai peut-être appliqué un ancien modèle avec des paramètres différents... Cela arrive...
Mais j'aime votre observation !
En fait, sur les grands graphiques ( H8... W1... MN... ) il n'y a pas de surcharges en principe... Et je ne travaille pas avec des petits graphiques (pipsing, scalping ...), donc je ne suis pas intéressé par tout ça ...
Continuation de mon EA avec mes indicateurs :
où est le "miroir" réel :)
Je travaille avec mon EA depuis longtemps maintenant, mais je ne sais pas trop quoi en faire.
J'ai une fois levé un milliard et demi sur un ouvreur de démonstration - lorsque je déboguais l'EA, mais pour une raison quelconque, je n'ai pas pu trouver mon nom sur la liste Forbes.
Alors où est votre "milliard et demi" sur le "miroir" réel... ?
Maternelle - pantalon à bretelles ...