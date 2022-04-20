OR, Or et XAUUSD - page 90
Avec une forte probabilité d'augmenter pour le moment.
D'accord, jusqu'à présent sur une toile de fond de nouvelles négatives avec une forte probabilité de hausse.
Avec une forte probabilité de monter jusqu'ici.
C'est un peu un sac mélangé.
Je suis entré dans l'achat à 1894, juste au bon moment, mais je suis sorti très tôt. J'en ai pris un peu, j'ai attendu le repli et je suis entré à nouveau.
Cette ambivalence reflète le fait qu'il existe très peu d'informations fiables, qu'elles ne sont disponibles que dans des publications européennes indépendantes et qu'il est difficile de prévoir ce que pensent les organismes de financement.
Il y a deux cas de figure avec l'or : on peut s'en débarrasser pour obtenir des liquidités à des fins "guidées" - alors le prix baisse.
Ou il pourrait être acheté pour se protéger.
En général, je négocie dans une fourchette, j'achète surtout des lots, des petits lots et avec précaution.
Il me semble que c'est un peu le mauvais moment pour acheter au plus bas et rester "à plat".
Options sur l'or - mois d'expiration aujourd'hui et rapport demain (newmont goldcorp(NEM) )
société minière aurifère
Qu'est-ce qui se passe maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça ?
Les indices pindos connaissent également un revirement.
Nouvelles très négatives, maintenant je vais m'abstenir de trader au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine, très forte volatilité sur les marchés et incertitude sur l'or et les indices.
Maintenant, l'or va croître comme de la levure, en raison des propriétés défensives de cet actif...
Eh bien, oui... Peut-être qu'il s'élèvera... Peut-être qu'il ne s'élèvera pas...
Étant donné la forme en dents de scie de n'importe quelle paire, la croissance ne peut qu'arriver un jour...
Ainsi, en faisant de telles "prédictions", vous ne risquez rien...
Prévisions de Goldman Sachs pour 2022
En bref, des idées ?
En bref, des idées ?
l'inverse jusqu'à demain je penseAu moins, je l'attends au taux de la Fed