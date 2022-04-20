OR, Or et XAUUSD - page 90

Nouveau commentaire
 
Yuriy Zaytsev #:

Avec une forte probabilité d'augmenter pour le moment.

D'accord, jusqu'à présent sur une toile de fond de nouvelles négatives avec une forte probabilité de hausse.

 
Yuriy Zaytsev #:

Avec une forte probabilité de monter jusqu'ici.

C'est un peu un sac mélangé.

Je suis entré dans l'achat à 1894, juste au bon moment, mais je suis sorti très tôt. J'en ai pris un peu, j'ai attendu le repli et je suis entré à nouveau.

Cette ambivalence reflète le fait qu'il existe très peu d'informations fiables, qu'elles ne sont disponibles que dans des publications européennes indépendantes et qu'il est difficile de prévoir ce que pensent les organismes de financement.

Il y a deux cas de figure avec l'or : on peut s'en débarrasser pour obtenir des liquidités à des fins "guidées" - alors le prix baisse.

Ou il pourrait être acheté pour se protéger.

En général, je négocie dans une fourchette, j'achète surtout des lots, des petits lots et avec précaution.

Il me semble que c'est un peu le mauvais moment pour acheter au plus bas et rester "à plat".

 
Vitaly Muzichenko #:

C'est un peu un sac mélangé.

Je suis entré dans l'achat à 1894, pile poil, mais je suis sorti très tôt. Je n'ai pris qu'un peu, j'ai attendu un repli et je suis entré à nouveau.

Cette ambivalence s'explique par le fait qu'il existe très peu d'informations fiables, qu'elles ne sont disponibles que dans des publications européennes indépendantes et qu'il est difficile de prévoir ce que pensent les organismes financiers.

Il y a deux cas de figure avec l'or : on peut s'en débarrasser pour obtenir des liquidités à des fins "guidées" - alors le prix baisse.

Ou il pourrait être acheté pour se protéger.

En général, je négocie dans une fourchette, j'achète surtout des lots, des petits lots et avec précaution.

Pour moi, c'est le mauvais moment, celui où il faut acheter au plus bas et ne pas bouger.

Options sur l'or - mois d'expiration aujourd'hui et rapport demain (newmont goldcorp(NEM) )

société minière aurifère

 
mixail789 mixajlof #:

Options sur l'or - mois d'expiration aujourd'hui et rapport demain (newmont goldcorp(NEM) )

société minière aurifère

Qu'est-ce qui se passe maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça ?

Les indices pindos connaissent également un revirement.

 
Vitaly Muzichenko #:

Qu'est-ce qui se passe maintenant, pourquoi est-ce que c'est comme ça ?

Les indices des pindos sont également en inversion.

Nouvelles très négatives, maintenant je vais m'abstenir de trader au moins jusqu'à la fin de la semaine prochaine, très forte volatilité sur les marchés et incertitude sur l'or et les indices.


 
L'or va maintenant connaître une hausse fulgurante, en raison des propriétés protectrices de cet actif.
 
Sergei Naslednikov #:
Maintenant, l'or va croître comme de la levure, en raison des propriétés défensives de cet actif...

Eh bien, oui... Peut-être qu'il s'élèvera... Peut-être qu'il ne s'élèvera pas...

Étant donné la forme en dents de scie de n'importe quelle paire, la croissance ne peut qu'arriver un jour...

Ainsi, en faisant de telles "prédictions", vous ne risquez rien...

 

Prévisions de Goldman Sachs pour 2022


 
mixail789 mixajlof #:

Prévisions de Goldman Sachs pour 2022


En bref, des idées ?


 
Yuriy Zaytsev #:

En bref, des idées ?

l'inverse jusqu'à demain je pense

Au moins, je l'attends au taux de la Fed
1...838485868788899091929394959697...100
Nouveau commentaire