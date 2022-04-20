OR, Or et XAUUSD - page 30

SanAlex:

plus de chance d'une hausse à 1987.42

-----------

Il reste 30 minutes pour franchir le point, alors il y a une chance de monter.

c'est intéressant ici - soit vers le haut si elle pénètre le point ou vers le bas semble bon aussi

SanAlex:

c'est intéressant ici - soit à la hausse s'il casse ou à la baisse s'il semble bon

Une fois qu'il est cassé, il est en mouvement - vous ne pouvez pas l'arrêter.

Nikolai Karetnikov:

pas une correction à 21, mais la publication des résultats de la réunion de la Fed à laquelle l'or réagit.

Selon les résultats, il n'y a aucune raison pour que l'or baisse, il n'y a qu'une raison pour qu'il augmente.

Il y a des raisons pour que l'or baisse
 
Facile)
 

L'or poursuit sa remontée !


 
L'or à court de tout !
webgopnik:
Des shorts dorés sur tout !

Tu m'emmèneras faire un tour sur ton bateau ?

Le court-circuit va être non-stop. XAU\USD 1755.71

SanAlex:

Tu m'emmèneras faire un tour sur ton bateau ?

Je pense que nous allons être short, sans arrêt. XAU\USD 1755.71.

Suspicieux - je ne voulais pas aller directement à ce prix.

Et maintenant, ça repart à la hausse, XAU/USD 1990.80.

SanAlex:

et maintenant encore, veut remonter XAU/USD 1990.80

Il devrait aller jusqu'à 1990,80 et il semble qu'il va le faire.

