OR, Or et XAUUSD - page 30
plus de chance d'une hausse à 1987.42
-----------
Il reste 30 minutes pour franchir le point, alors il y a une chance de monter.
c'est intéressant ici - soit vers le haut si elle pénètre le point ou vers le bas semble bon aussi
Une fois qu'il est cassé, il est en mouvement - vous ne pouvez pas l'arrêter.
pas une correction à 21, mais la publication des résultats de la réunion de la Fed à laquelle l'or réagit.
Selon les résultats, il n'y a aucune raison pour que l'or baisse, il n'y a qu'une raison pour qu'il augmente.
L'or poursuit sa remontée !
Des shorts dorés sur tout !
Tu m'emmèneras faire un tour sur ton bateau ?
Le court-circuit va être non-stop. XAU\USD 1755.71
Je pense que nous allons être short, sans arrêt. XAU\USD 1755.71.
Suspicieux - je ne voulais pas aller directement à ce prix.
Et maintenant, ça repart à la hausse, XAU/USD 1990.80.
Il devrait aller jusqu'à 1990,80 et il semble qu'il va le faire.
Opération en cours