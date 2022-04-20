OR, Or et XAUUSD - page 32
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Maintenant vous pouvez le faire : avec un bouton sur le panneau de l'éditeur
le js s'empare lentement du monde
et quelque chose n'a pas compris comment changer un des paramètres de l'objet verticalement, pour une raison quelconque ils vont tous les deux vers le haut.
J'ai écrit le même widget pour moi-même))
Une autre hausse au sommet à 1 minute - j'ouvre à la vente
Je pense qu'on s'en va (je suis probablement le seul à être offensé) ou alors vous allez vous offenser.
Je suppose que je suis le seul à avoir bougé, sinon vous serez offensé.
ok ! )
Seulement dans vos photos, il est difficile de dire où est l'entrée, où est l'arrêt.
norme ! )
Seulement, sur vos photos, il est difficile de dire où est l'entrée, où est l'arrêt...
L'entrée - chacun décide pour lui-même. J'ai une sortie, selon le profit défini dans les paramètres du conseiller expert.
C'est un bon point d'entrée là-bas.
Early
Sera au niveau de 1750 où j'achetais.
Early
Ce sera au niveau de 1750 où j'achetais.
toujours, toujours une tendance baissière sur le graphique journalier.
- a pris un bénéfice le matin - quelqu'un d'autre est entré dans la soirée aussi.