Renat Fatkhullin:

Maintenant vous pouvez le faire : avec un bouton sur le panneau de l'éditeur


le js s'empare lentement du monde

et quelque chose n'a pas compris comment changer un des paramètres de l'objet verticalement, pour une raison quelconque ils vont tous les deux vers le haut.

J'ai écrit le même widget pour moi-même))

semble se préparer à descendre - mais tous les signaux ne sont pas encore prêts, bien que les principaux soient les suivants
Ça ne va pas ! Ça ne va pas baisser. Tout semble prêt pour un bon automne !
Une autre hausse à 1 minute - ouverture vers une vente.
SanAlex:
Une autre hausse au sommet à 1 minute - j'ouvre à la vente

Je pense qu'on s'en va (je suis probablement le seul à être offensé) ou alors vous allez vous offenser.

SanAlex:

Je suppose que je suis le seul à avoir bougé, sinon vous serez offensé.

ok ! )

Seulement dans vos photos, il est difficile de dire où est l'entrée, où est l'arrêt.

Nikolai Karetnikov:

norme ! )

Seulement, sur vos photos, il est difficile de dire où est l'entrée, où est l'arrêt...

L'entrée - chacun décide pour lui-même. J'ai une sortie, selon le profit défini dans les paramètres du conseiller expert.

Maintenant, voici une bonne entrée en matière
SanAlex:
C'est un bon point d'entrée là-bas.

Early

Sera au niveau de 1750 où j'achetais.

Алексей Тарабанов:

Early

Ce sera au niveau de 1750 où j'achetais.

toujours, toujours une tendance baissière sur le graphique journalier.

- a pris un bénéfice le matin - quelqu'un d'autre est entré dans la soirée aussi.

