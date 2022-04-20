OR, Or et XAUUSD - page 38

C'est toujours l'automne (
 
Алексей Тарабанов:
C'est toujours l'automne (

...facteur saisonnier. Tant qu'il y a du mouvement, piétiner est fatiguant.

 
Le piétinement rapporte également des bénéfices)
 
Je suis allé me coucher.
L'or est utilisé pour fabriquer des toilettes -

- L'eau prolonge la vie !

------------------

Il pourrait donc s'agir d'une répétition de la situation du pétrole, qui passe en territoire négatif.

------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------

Le pétrole est prêt à monter à 57.56

Dossiers :
BRNDaily.png  49 kb
 
ElenaVVT:

Faites un zoom plus petit, regardez le graphique, le sommet historique est fait. Où allons-nous ? En bas ! Un peu plus de piétinement et puis ça descend. Ça baisse toujours à l'automne.

Expliquez votre SUGGESTION : "Un peu plus de piétinement, puis ça descend..."

Depuis DEUX ANS, cet instrument "tape" dans la même direction... Pourquoi devrait-il s'arrêter... ?


Jusqu'à ce que les indicateurs montrent un revirement, toute votre PRESCRIPTION est importante pour vous personnellement ...


Tant que TOUS les indicateurs montrent une tendance à la hausse...

Oui ! Jusqu'à environ ici 2046.71

-------------

Quand j'en affiche un, un autre apparaît (je l'ai déjà supprimé).

-------------------

coin inférieur gauche pouce en haut - pas encore de pouce en bas

----------------------------------------

Et sur les deux heures - le doigt quelque part, en haut pokes.

Dossiers :
XAUUSDDaily7890854.png  43 kb
XAUUSDH2086xh98b.png  47 kb
Vers le bas seulement, même un écolier peut comprendre.
 
Vladimir Baskakov:
Seulement vers le bas, même un écolier comprend...

Bien, bien...

Deux ans ont suffi pour que le bébé devienne un écolier... et maintenant il y a une VISION - "seulement en bas"...

Tout ce que vous avez à faire est de faire des sondages, c'est tout ce qu'il y a à faire...
