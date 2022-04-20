OR, Or et XAUUSD - page 38
C'est toujours l'automne (
...facteur saisonnier. Tant qu'il y a du mouvement, piétiner est fatiguant.
L'or est utilisé pour fabriquer des toilettes -
- L'eau prolonge la vie !
------------------
Il pourrait donc s'agir d'une répétition de la situation du pétrole, qui passe en territoire négatif.
------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------
Le pétrole est prêt à monter à 57.56
Faites un zoom plus petit, regardez le graphique, le sommet historique est fait. Où allons-nous ? En bas ! Un peu plus de piétinement et puis ça descend. Ça baisse toujours à l'automne.
Expliquez votre SUGGESTION : "Un peu plus de piétinement, puis ça descend..."
Depuis DEUX ANS, cet instrument "tape" dans la même direction... Pourquoi devrait-il s'arrêter... ?
Jusqu'à ce que les indicateurs montrent un revirement, toute votre PRESCRIPTION est importante pour vous personnellement ...
Tant que TOUS les indicateurs montrent une tendance à la hausse...
Oui ! Jusqu'à environ ici 2046.71
-------------
Quand j'en affiche un, un autre apparaît (je l'ai déjà supprimé).
-------------------
coin inférieur gauche pouce en haut - pas encore de pouce en bas
----------------------------------------
Et sur les deux heures - le doigt quelque part, en haut pokes.
Expliquez votre JEU : "Un peu plus de piétinement et puis ça descend"...
Depuis DEUX ANS, cet instrument "piétine" dans la même direction... Pourquoi devrait-il s'arrêter... ?
Jusqu'à ce que les indicateurs montrent un virage à 180°, toute votre PRESCRIPTION n'est importante que pour vous personnellement...
Tant que TOUS les indicateurs montrent une tendance à la hausse...
Seulement vers le bas, même un écolier comprend...
Bien, bien...
Deux ans ont suffi pour que le bébé devienne un écolier... et maintenant il y a une VISION - "seulement en bas"...
Bien, bien...
