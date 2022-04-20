OR, Or et XAUUSD - page 54
La jalousie déborde ? ;)))
♪ Versez-le dans une tasse et buvez-le, ne transpirez pas ♪
♪ and it'll go away ♪// avec avidité et excitation je vous conseille de faire de même...
Jaloux de quoi, Lech ? Vous n'avez encore rien confirmé, vous ne faites que parler.
Si tu ne peux même pas lire le nom, alors tu es énervé.
Vas-y, j'aime que tu sois jaloux.
et d'ailleurs, le contrôle ne peut pas suivre le nombre d'offres et ne peut pas désactiver l'affichage des offres.
Je ne veux pas montrer les transactions et donc la stratégie.
;)
à piétiner - à piétiner à 1909.13
et voici mon robot, il va m'épater.
ne semble pas s'être épuisé - aujourd'hui très probablement jusqu'ici 1889.49 et retour en arrière
--------------------------------------------------
Je ne comprends pas une chose - pourquoi les positions ont été fermées - il n'y a pas de fermeture sur le signal dans les paramètres.
- J'aurais dû tout fermer en profitant
----------------------------------------------
je comprends pourquoi c'est arrivé - mon profit était de 130 000 - il a donc pris ce montant et a fermé les positions.
Et le solde - était censé être clôturé lorsqu'il atteignait 300 000 - mais j'étais à moins 40 000 - sur un stop out reçu.
J'aurais pensé qu'il y avait un problème avec le robot.
Bonjour à tous. Transactions XAU/GBP et XAU/CHF :
XAU / GBP
XAU / CHF
Bravo ! - Je me demande ce que vous aimeriez entendre ?
L'or est un peu en désordre. Il semble qu'il voulait monter, maintenant il veut redescendre.
Il va probablement descendre de 1900.90 à 1838.00.
----------------------
Je reste jusqu'à 1900.90 pour l'instant - il y a un piège, j'espère qu'ils n'oublieront pas de me faire tomber avec eux.
L'or est un peu en désordre. Il semble qu'il voulait monter et maintenant il veut redescendre.....
Oui, l'or n'est pas confus, même si vous suivez la version simplifiée de la majoration - l'objectif du mouvement à la hausse de cette année a été atteint, alors la correction est à venir :
Si nous prenons la version la plus compliquée :
Bien que, à en juger par le fait que la deuxième vague était une correction étendue, la quatrième vague sera profonde, mais pas avec des objectifs tels que ceux du graphique ci-dessus.
Voici un graphique du prix de l'or sur 100 ans. Ça pourrait être intéressant pour quelqu'un de regarder.
Vous pouvez voir sur le graphique que quelque chose va se produire et que le prix est susceptible de baisser.