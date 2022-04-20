OR, Or et XAUUSD - page 54

Renat Akhtyamov:

La jalousie déborde ? ;)))

♪ Versez-le dans une tasse et buvez-le, ne transpirez pas ♪

♪ and it'll go away ♪

// avec avidité et excitation je vous conseille de faire de même...
La jalousie de quoi, Lech ? Vous n'avez encore rien confirmé, vous ne faites que parler.
 
Si tu ne peux même pas lire le nom, alors tu es énervé.

Vas-y, j'aime que tu sois jaloux.

et d'ailleurs, le contrôle ne peut pas suivre le nombre d'offres et ne peut pas désactiver l'affichage des offres.

Je ne veux pas montrer les transactions et donc la stratégie.

;)

SanAlex:

à piétiner - à piétiner à 1909.13

et voici mon robot, il va m'épater.

ne semble pas s'être épuisé - aujourd'hui très probablement jusqu'ici 1889.49 et retour en arrière

--------------------------------------------------

Je ne comprends pas une chose - pourquoi les positions ont été fermées - il n'y a pas de fermeture sur le signal dans les paramètres.

- J'aurais dû tout fermer en profitant

----------------------------------------------

je comprends pourquoi c'est arrivé - mon profit était de 130 000 - il a donc pris ce montant et a fermé les positions.

Et le solde - était censé être clôturé lorsqu'il atteignait 300 000 - mais j'étais à moins 40 000 - sur un stop out reçu.

J'aurais pensé qu'il y avait un problème avec le robot.

Dossiers :
1889.49_gold.PNG  97 kb
 

Bonjour à tous. Transactions XAU/GBP et XAU/CHF :


XAU / GBP


XAU / CHF


Bravo ! - Je me demande ce que vous aimeriez entendre ?

 
Il a lu le fil des prévisions en 14 et il n'est pas sournois, il fauche l'argent :)
L'or est un peu en désordre. Il semble qu'il voulait monter, maintenant il veut redescendre.

Il va probablement descendre de 1900.90 à 1838.00.

----------------------

Je reste jusqu'à 1900.90 pour l'instant - il y a un piège, j'espère qu'ils n'oublieront pas de me faire tomber avec eux.

Dossiers :
XAUUSDDaily_9999.png  58 kb
XAUUSDM30_1900.90.png  30 kb
 
....

Oui, l'or n'est pas confus, même si vous suivez la version simplifiée de la majoration - l'objectif du mouvement à la hausse de cette année a été atteint, alors la correction est à venir :



Si nous prenons la version la plus compliquée :

  • l'objectif est également atteint, mais à un niveau de vague inférieur...
  • donc je m'attends à une correction pas si profonde...
    Bien que, à en juger par le fait que la deuxième vague était une correction étendue, la quatrième vague sera profonde, mais pas avec des objectifs tels que ceux du graphique ci-dessus.
 

Voici un graphique du prix de l'or sur 100 ans. Ça pourrait être intéressant pour quelqu'un de regarder.

Gold_100

Vous pouvez voir sur le graphique que quelque chose va se produire et que le prix est susceptible de baisser.

