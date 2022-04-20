OR, Or et XAUUSD - page 12
Pour moi, l'or est un instrument plus adéquat que la monnaie).
Exactement comme le maïs, le porc et le yen.
En bref, je ne fais pas de cartomancie, je travaille en fonction de la situation, je vois certains événements et je prends des décisions. Je vais essayer de mettre quelques messages ici, peut-être que quelqu'un sera intéressé. Je ne négocie que des contrats à terme sur l'or. Je négocie en intraday et à moyen terme. Le plus souvent, il s'agit de l'intra-semaine.
A l'ouverture de la session européenne, une série d'événements a donné la tendance du mouvement intraday. Il y a eu une bonne série de transactions cumulatives sur Ask (petits diamants jaunes), ainsi qu'un changement de direction des transactions intrajournalières à haute fréquence. Les transactions cumulatives ont eu lieu en petits lots, mais en série. Dans la situation actuelle, il s'agit d'une position courte nette, qui comporte certains objectifs. Cible 1320-1316. Plus loin Hz, 1320 a déjà été atteint. Il faut regarder et observer. Encore une fois, je ne fais pas de suppositions, je regarde la situation actuelle et je prends des décisions.
Le mouvement correctif a eu lieu vers la zone attendue des 1320-1316. Hier, les bid-askers systématiques ont été très clairs et puissants, poussant le prix vers 1342. Au cours de la dernière journée, l'OI a augmenté de +10k sur les futures.
Pour l'instant, nous devons attendre. Dans l'ensemble, la situation actuelle est encore longue. Nous devons attendre la rupture des stops des offres et un ensemble de cassures à court terme, cela donnera une raison pour un mouvement supplémentaire à long. Les cibles pour une entrée longue sont dans la zone 1332-1329.
La baisse dans la fourchette prévue s'est produite, il n'y a pas eu de transactions et de confirmations dont nous avions besoin. Allons plus bas. Les stops ont été cassés, bien en dessous des 8 et 9 mars. De bons échanges d'offres ont été accumulés. Vendredi, dans la seconde moitié de la session américaine, l'ensemble des transactions à l'achat a été égalisé. Hélas, l'or est comprimé dans la fourchette. Il est inutile de faire des prévisions pour l'instant. L'or se prépare à bouger, nous devons attendre le 21 mars. Les taux de la Fed, ainsi que l'expiration d'un contrat d'option pas trop loin, le 26 mars. L'or se situe dans la fourchette 1315-1300 et l'intérêt pour le contrat d'option actuel est énorme, mais dernièrement il se replie et se déplace vers d'autres contrats, ce qui nous indique que la croissance est possible, mais pas avant le 26 mars.
Actuellement, des préparatifs sont en cours pour casser le niveau 1307-1304. Les participants systémiques travaillent activement à casser le min de la journée en cours et à aller plus loin. Un mouvement à la baisse sera une pré-tendance pour une nouvelle hausse vers la zone 1350-1400. Nous devons attendre la Fed et la fin de l'expiration des contrats d'option.
Yuri, c'est quoi ces "images drôles" ? Dans quel but les affichez-vous ? Comment les interprétez-vous ?
le départ vers le haut se profile, mais pas encore de signal céleste pour la période senior.
Bien qu'il y ait
C'est le moment d'acheter ?