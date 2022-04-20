OR, Or et XAUUSD - page 47
Où l'or va-t-il rebondir selon votre méthode ?
Le niveau de soutien le plus proche est 1800, le plus fort est 1720. Nous allons regarder là-bas.
Il y a donc encore du mouvement et un rebond demain, nous verrons.
Il y a donc encore un petit mouvement et un rebond demain, nous verrons.
Quand on atteint 1800 ans, on commence à deviner si ça lui plaît ou pas. Au plus tard à 17 h 20, nous décidons si c'est le cas ou non.
Ici, l'or a approché les zones de support calculées dans l'un ou l'autre des deux scénarios de vague :
Le prix est revenu sur la ligne de signal terminal :
En général, il existe de nombreux signaux pour conclure les ventes.
Il n'y a pas encore de signaux pour ouvrir l'achat.
Je suis moi-même hors du commerce jusqu'à lundi, j'ai enterré les ventes.
C'est ça les maths ! !! et comment ne pas avoir le vertige devant de telles images. - Encore une fois, je ne comprends pas où la paire va aller ?
Il existe des indicateurs qui font tous les calculs.
Je vois que la paire est en baisse - mais près d'un niveau qui pourrait tout changer (lettre P - si le prix augmente, nous pourrions l'acheter).
N'êtes-vous pas troublé par le schéma évident de 3 (voire 4) Indiens ? Le soutien est là, j'en conviens, mais il sera bientôt percé. Jusqu'en 1800, peut-être jusqu'en 1720. Quelque part, il est possible d'acheter.
Le schéma explicite de 3 (voire 4) Indiens n'est-il pas déroutant ? Le soutien est là, je suis d'accord, mais il est clair qu'il sera bientôt rompu. En baisse à 1800, peut-être à 1720. Quelque part, il est possible d'acheter.
Franchement, je ne travaille pas avec des modèles, je les ai testés pendant trois ans, mais depuis 12 ans, je ne m'en approche plus.
Non pas que je sois contre, mais je n'en ai pas besoin.
Les modèles, dans leur majorité, fixent ce qui s'est déjà produit, c'est-à-dire qu'ils ne sont qu'un signal de confirmation. Ils ne donnent pas de prévision, ni en termes de prix, ni en termes de temps dans le futur.
Je préfère travailler en utilisant le système d'indication pro-active.
Quant à la percée - peut-être !
Mais pour moi, le signal est d'arrêter de vendre, ce que j'ai fait.
S'il y a un signal pour aller plus loin lundi, je continuerai à vendre. S'il n'y a pas de signal - je ne suis pas encore sur le marché, je ne devine pas.
Sage