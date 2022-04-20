OR, Or et XAUUSD - page 95
Vous pouvez toujours voir ce que vous voulez voir sur n'importe quelle période de temps et sur n'importe quel indicateur. Mais il s'agit d'une consolation, pas d'un signal ou d'un appel à l'action.
Vous n'avez pas à me répondre, je m'en passerai.
Pour les personnes très INattentives (on pourrait dire muettes), je vous suggère de relire les messages précédents, où l'"appel à l'action" est très clairement énoncé.
Je t'ai dit de ne pas répondre.
En dehors des insultes, vous n'êtes pas plus utile que vos indicateurs de pacotille qui redessinent après 5-6 barres.
Je t'ai dit de ne pas répondre.
En dehors de vos insultes, vous êtes aussi inutile que vos indicateurs de déchets...
Et si vous tournez la tête et réfléchissez un peu... ?
Pourquoi l'auteur devrait-il laisser passer la stupidité à son adresse personnelle (lien vers le post)... ?
Est-ce que c'est alors que tous les crétins vont exprimer leur stupidité sans réponse... ?
A propos de MES indicateurs... Si vous faites une telle affirmation, alors publiez-les ici - laissez vos pairs évaluer leur efficacité... Ou MOINS..., et tout cela n'est que diffamation, non étayée... ?
Retiré de la vente - on ne peut pas les survoler, lisez les critiques - vous les avez à disposition, nous les avons déjà testés et nous y avons décrit tous les "avantages" du redécoupage et la qualité des signaux.
Les ordures sont des ordures en Afrique.
Retiré de la vente, lisez les critiques - vous les avez à disposition, nous les avons testés auparavant et y ont été décrits tous les "avantages" du dépassement et la qualité des signaux.
Les ordures sont des ordures en Afrique.
C'est une diffamation, non confirmée...
Si vous aviez vraiment "testé" les indicateurs de mon auteur, ils auraient été sauvegardés quelque part ...
Sinon, vous n'êtes qu'un moulin à paroles...
Je n'ai pas cherché longtemps, j'ai trouvé le premier... Si vous creusez, vous en trouverez peut-être d'autres...
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
(***))) Conseillers experts et robots de trading - ***ou existe-t-il un conseiller magique ?
Vitaly Muzichenko, 2020.05.02 11:52
C'est un piège - Sensei n'a pas de TS ni d'indicateur de fonctionnement !
Cet indicateur redessine parfois la 5ème barre de l'historique, et régulièrement 2 à 3 barres.
Ne croyez pas les jolies photos, ce n'est qu'une histoire, en ligne, ça ne marche pas du tout.
Besoin de plus - est sur le forum dans d'autres branches.
---
Installez-vous enfin !
HILARIOUS !
"C'est une arnaque - Sensei n'a pas deTS et d'indicateur qui fonctionnent !"
Sur la base de quels faits pouvez-vous affirmer une telle absurdité... ?
Je n'ai jamais vu les indicateurs... - c'en est un !
Bien sûr, je ne les ai pas testés - ça en fait deux !
Répéter les bêtises de quelqu'un d'autre... - on peut, si sa propre tête ne fonctionne pas... - ça fait trois !
C'est ce qu'on appelle OBS - une grand-mère a dit ... et toutes les agences de renseignement du monde ont répété la nouvelle en ligne et à la télévision ...
A propos du TC de travail...
Je n'ai pas voulu publier quoi que ce soit pour ne pas être considéré comme faisant des excuses...
Mais les résultats sont notables...
au moins, on a bien ri :-)
En fait, le cheval a plus de cervelle... Mais vous pouvez toujours lui donner des coups de sabots pour faire circuler le sang...