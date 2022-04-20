OR, Or et XAUUSD - page 33

La fille a également pris 1,5-2% sur l'or. Le monde s'écroule.

 
C'est pourquoi, lorsque quelque chose s'effondre, et encore plus lorsque le monde entier s'effondre, la pire décision est de vendre de l'or et d'acheter du papier.

 
Désolé, mais l'or ne descendra pas en dessous de 1750 demain. C'est ce que je veux dire.

 
Pourquoi devrait-elle tomber ?

 
Parce que c'est le moment.

[Supprimé]  
Ouais ! C'est le bordel. - mais il y a de l'espoir que ça va encore s'améliorer. Le niveau de 1957.96 n'a pas été franchi, il est donc censé descendre à partir de là.
[Supprimé]  

plus de chance de voir le sommet aujourd'hui

--------------

toujours, toujours pointe vers le haut

---------------------

maintenant 18.05 à 20.00 peut changer de direction vers le bas

Александр:

Opération en cours


Superviser + Remplir.


 
Achetez à 1750-1800 livres l'once et ne vous inquiétez de rien.
 
Алексей Тарабанов:
Achetez à 1750-1800 livres l'once et ne vous inquiétez de rien.

Il faut une machine à remonter le temps pour revenir en arrière et acheter à ce prix. C'est à peu près la même chose que d'acheter un rouble à 45%.

