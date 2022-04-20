OR, Or et XAUUSD - page 33
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
La fille a également pris 1,5-2% sur l'or. Le monde s'écroule.
La fille a également pris 1,5-2% sur l'or. Le monde s'effondre.
C'est pourquoi, lorsque quelque chose s'effondre, et encore plus lorsque le monde entier s'effondre, la pire décision est de vendre de l'or et d'acheter du papier.
C'est pourquoi, lorsque quelque chose s'effondre, et encore plus lorsque le monde entier s'effondre, la pire décision est de vendre de l'or et d'acheter du papier.
Désolé, mais l'or ne descendra pas en dessous de 1750 demain. C'est ce que je veux dire.
Désolé, mais l'or ne descendra pas en dessous de 1750 demain. C'est ce que je veux dire.
Pourquoi devrait-elle tomber ?
Pourquoi devrait-elle tomber ?
Parce que c'est le moment.
plus de chance de voir le sommet aujourd'hui
--------------
toujours, toujours pointe vers le haut
---------------------
maintenant 18.05 à 20.00 peut changer de direction vers le bas
Opération en cours
Superviser + Remplir.
Achetez à 1750-1800 livres l'once et ne vous inquiétez de rien.
Il faut une machine à remonter le temps pour revenir en arrière et acheter à ce prix. C'est à peu près la même chose que d'acheter un rouble à 45%.