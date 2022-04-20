OR, Or et XAUUSD - page 6
il n'est pas dans le terminal
INDICE MONÉTAIRE DU DOLLAR AMÉRICAIN
Salut !
L'or vaut-il la peine d'être acheté à 1130 ?
Point intéressant concernant l'or, je parie sur une baisse d'ici la fin de la semaine.
Moi aussi, l'indice est à 95,11 $ et devrait monter, donc j'attends 1168 l'once.
Oui, ils vont monter légèrement jusqu'à 1300, laisser tomber tous les ours et ensuite descendre plus bas.
Je ne serai pas avec tout le monde :) 1300 pour sûr, au moins pour cette semaine.
La raison pour laquelle l'or devrait chuter n'est pas claire, c'est l'image que j'en ai :
La valeur de l'or en roubles :
Le temps nous le dira