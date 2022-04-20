OR, Or et XAUUSD - page 6

prostotrader:

il n'est pas dans le terminal

INDICE MONÉTAIRE DU DOLLAR AMÉRICAIN

US $ Index - Le courtier FXPro l'a. Il est intégré. Vous pouvez faire du commerce avec ça.
 
prostotrader:

Salut !

L'or vaut-il la peine d'être acheté à 1130 ?

On dirait que oui. =1230 Aujourd'hui 13/02/17
 
Fermé court aujourd'hui à 1223.72
 
Point intéressant sur l'or, je parie sur une baisse d'ici la fin de la semaine.
 
Mikhail Simakov:
Quel est votre volume d'ouverture ?
 
Moi aussi, l'indice est à 95,11 $ et devrait monter, donc j'attends 1168 l'once.

 
Oui, ils vont monter légèrement jusqu'à 1300, laisser tomber tous les ours et ensuite descendre plus bas.

 
Je ne serai pas avec tout le monde :) 1300 pour sûr, au moins pour cette semaine.

 

La raison pour laquelle l'or devrait chuter n'est pas claire, c'est l'image que j'en ai :


La valeur de l'or en roubles :


 
Le temps nous le dira

