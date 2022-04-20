OR, Or et XAUUSD - page 99
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Alors où est votre "milliard et demi" sur le "miroir" réel... ?
Un jeu d'enfant - le pantalon sur les bretelles ... !
J'ai écrit que je déboguais une EA.
Mais vous avez dit que la démo est un miroir :) de la vraie.
Si tu ne veux pas remuer le couteau dans la plaie. Vous n'avez aucune envie de mettre tout le monde dans le pétrin, mais c'est plutôt que vous n'avez aucune chance.
Dans ce cas, le problème est que vous ne voulez pas mettre le nez dans tout ça, ou plutôt que ce n'est pas possible.
pour faire taire tout le monde :) y compris moi
Tu peux te battre autant que tu veux... - Je ne suis ni intéressé ni mal à l'aise...
L'exemple est montré pour le développement général des jeunes commerçants, pour identifier un objectif possible à atteindre...
Vous pouvez ou non aspirer à...
Tu peux te battre autant que tu veux... - Je m'en moque ou je m'en fiche...
L'exemple est montré pour le développement général des jeunes commerçants, pour indiquer un objectif possible à atteindre...
Vous pouvez ou non aspirer à...
Je vois - donc j'ai perdu...
Je vois - donc vous êtes hors...
Tu es naïf, n'est-ce pas ?
Vous pensez vraiment que vous pouvez montrer votre vrai compte devant chaque "souche"... ?
Selon les derniers événements, lorsqu'ils ont décidé d'acheter avec des roubles et que le rouble a été fixé au prix de l'or, il semble que l'or marchera dans un petit couloir.
De tels rallyes sauvages sont peu probables, nous pouvons acheter à la baisse la plus proche et vendre à la hausse la plus proche, et la moyenne aide.
Je vais regarder, mais c'est très probablement l'actif le plus plat pour la période la plus proche.
apparemment l'or va marcher dans un petit couloir.
Oui, le canal est traçable...
Mais pour éviter d'obtenir un faux signal (dépassement du canal), il est préférable d'utiliser un indicateur de tendance FAST en combinaison avec le canal...
Salut !
Question - Quelles prévisions concernant l'or pour la semaine donneriez-vous à ces messieurs ?
J'ai besoin de toute urgence d'une prévision plus précise.
Analyse de l'or :
État actuel du marché - tendance à la hausse.
Perspectives - poursuite de la tendance à la hausse.
La cible est la limite supérieure du canal ( 2010 )... mais il faut surveiller le marché...
Les prévisions à long terme ne sont pas une bonne chose !
Salut !
Selon votre indicateur, il y a une divergence.
C'est-à-dire qu'il a vendu de l'or. ))
Salut !
Selon votre indicateur, il y a une divergence.
C'est-à-dire qu'il a vendu de l'or. ))