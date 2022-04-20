OR, Or et XAUUSD - page 73
chacun voit les choses différemment - si le prix tombe en dessous de 1840 et y reste, on peut s'attendre à une chute à 1705.64
- mais pour l'instant, il semble qu'il veuille aller jusqu'à 1967.52
La Chine achète activement de l'or en ce moment, mais compte tenu du prix élevé et de la pandémie, elle pourrait, au mieux, ne pas en acheter, et, au pire, en vendre.
Pour le lundi +/-1875
Je n'achèterai pas avant mardi.
Analyse :
Analyse :
J'ai besoin du côté positif ! - Seulement sur le 5 minutes, il semble rebondir vers le haut. (Comment puis-je le charmer pour qu'il monte ?)
La question elle-même est fausse !
En fait, la thèse de base du trader - suivre le marché !
Je ne sais pas quoi en faire, mais je suis sûr qu'ils ont raison... Si je ne sais pas quoi en faire, je le referai probablement.
Depuis vendredi, il y a des positions ouvertes à l'achat - donc, donc, cela tournerait à la hausse, ---> contre tous les signaux à la baisse, est monté.
Travailler à contre-courant de la tendance est TRÈS DANGEREUX !
Il y a une opinion : La tendance vous emporte toujours... c'est-à-dire que les erreurs en travaillant contre la tendance ne sont pas aussi visibles que les erreurs contre la tendance...
Qu'est-ce qu'une tendance?
La tendance est la direction du mouvement des prix.
Et la tendance ne dépend pas de l'horizon temporel... Si la direction est opposée sur un horizon temporel plus petit, alors il s'agit juste d'un repli temporaire (la loi en dents de scie du mouvement des prix n'a pas été abolie), et la direction de la tendance ne change pas...
Ceux qui pensent que la tendance dépend de l'horizon temporel se trompent profondément...
La tendance est la direction du mouvement des prix.