ont rompu la tendance à la hausse, bien qu'ils soient tombés fermement
Un vaccin contre le coronavirus a été annoncé. Passage réussi de la troisième étape des essais - efficacité supérieure à 90 %.
Les investisseurs se préparent à une hausse de tous les marchés
Le saut a déjà commencé. Quels actifs de protection, tout le monde est sur les actions ! Regardez les indices.
Effet Biden + nouvelles comme excuse. Vive l'inflation d'une nouvelle bulle !
Étant donné que la bulle n'est plus très récente, je pense qu'elle n'éclatera que dans six mois, voire un an.
Sur le sujet : l'or, à mon avis, à tomber, pendouillant, à 1800. Probablement vers 1700-1720. Et puis...
Etes-vous sûr qu'il va vers le haut ?
Ce n'est pas la bonne question, car nous devons d'abord décider comment définir la tendance. Si c'est par Extremum, alors la tendance était là, si c'est par une autre méthode, alors c'est une conversation différente.
La question est correcte. Vous avez dit avec confiance que la tendance était à la hausse, maintenant vous avez commencé, si, n'importe quoi...
Désolé, je me suis trompé.
À la suite de l'annonce du traitement contre les covidés, quelqu'un a vendu massivement de l'or et a acheté des actions pharmaceutiques.
Les sociétés pharmaceutiques n'ont pas connu de fortes hausses hier - elles sont en hausse depuis longtemps, depuis l'été.
Pfizer a augmenté de 8,7 % et BioNtech de 9,8 % par rapport à lundi.
Mais les chaînes de cinéma sont en forte hausse -AMC Entertainment a fait un bond de 44% et Cinemark est en hausse de 35%.
L'or a été vendu et l'argent n'a pas encore été redistribué. Les domaines d'application de ces nouvelles sont nombreux. La vente était au premier plan de ce qui aurait été une vente opportune.