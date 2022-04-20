OR, Or et XAUUSD - page 51
Tu es sûre que tu es Helen, ou Helen (Stag) ?
Oui. Des questions intéressantes ?
Le niveau de soutien le plus proche est 1800, le plus fort est 1720. Nous allons regarder là-bas.
Comment n'avez-vous pas pu voir le niveau de 1863 ?
Il est temps de faire une moyenne sur l'or à un meilleur prix
Eh bien, les adultes l'achètent.
Je ne vois pas le niveau de 1863. Je vois une frontière de canal entre les niveaux très faibles de 1885 et 1855. Le prix traverse maintenant ce canal vers le bas, un motif s'est déjà formé, pas même trois Indiens (debout, assis, couché), mais quatre. Le quatrième, apparemment, est allé dans la tranchée.
Mais il faut comprendre que l'analyse technique n'aide qu'à suivre le marché, le marché est dirigé par les grands, dont les actions sont surveillées par l'analyse fondamentale.
https://zen.yandex.ru/media/id/5cec08c19676d700b3068c82/milliardery-ssha-slivaiut-akcii-i-gotoviatsia-k-krahu-suscestvuiuscei-sistemy-5f69e5773557c51afd867e38
L'analyse fondamentale est bonne pour le trading des journaux - Euro, Dollar, Aussie et autres.
Le trading de l'or, en revanche, est beaucoup plus compliqué.
Si vous avez de l'or comme actif, vous pouvez dormir tranquille, mais si vous avez du pétrole comme actif, vous vous réveillez avec des sueurs froides le matin, en lisant les nouvelles pour savoir s'il y a un autre Nikola Tesla. Grâce à cette technologie, la consommation quotidienne moyenne de pétrole sera de ~100 litres par jour, et le prix du pétrole sera de 10 dollars par soute maritime.
L'or est limité en volume, il ne s'abîme pas, il peut toujours être échangé contre quelque chose, laissé en héritage, enterré dans la forêt et déterré dans 50 ans. Ce n'est pas pour rien que tous les pays le gardent comme réserve d'argent et le réapprovisionnent constamment.
On ne peut pas dire, d'après les indices, que les gros bonnets se débarrassent des actions. L'or est une alternative, mais ce n'est pas une panacée et son prix ne peut croître indéfiniment, on ne peut pas le manger ou en faire un vaccin, par exemple...
Les actions, ce sont des entreprises - aujourd'hui elles sont là, demain elles sont en faillite, et un mois plus tard elles ont oublié qu'elles existent.
La chute à 1670 est garantie. Sur le macd régulier
"Garanti" est un drôle de mot pour le commerce.
Mais cela a déjà été discuté.
Le problème est différent - MACD suit le prix et ne montre pas où et quand il peut être dans le futur - l'indicateur est à la traîne, pas en tête = feu de signalisation derrière le carrefour (j'ai déjà écrit à ce sujet aussi).
La technique DML&EWA est construite sur des indicateurs avancés : regardez à partir de quelles dates la fourche d'Andrews des différents niveaux de vague est construite, et comment les outils graphiques x fonctionnent par la suite :