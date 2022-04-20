OR, Or et XAUUSD - page 7

Sergey Chalyshev:

La raison pour laquelle l'or devrait chuter n'est pas claire, c'est l'image que j'en ai :


La valeur de l'or en roubles :



Le fait est que la valeur de l'or est étroitement liée à l'indice du dollar.

En ce moment, le Dollar Index est à 95,17, ce qui est une valeur TRÈS basse pour le passé récent.

Il y a des moments où l'indice monte et l'or monte, cela montre qu'il y a un potentiel de croissance, MAIS...

Dès que l'indice est supérieur, l'or commence à baisser fortement (prise de bénéfices et cash out).

Voici un article intéressant sur l'or

http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi

 
prostotrader:

Le fait est que la valeur de l'or est étroitement liée à l'indice du dollar.

Pouvez-vous justifier cela mathématiquement ? Au moins au niveau de la corrélation ?

 
Vasiliy Sokolov:

Pouvez-vous justifier cela mathématiquement ? Au moins au niveau de la corrélation ?

C'est étrange, Vasily, que vous ayez besoin de l'expliquer...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

La valeur de l'or est libellée en dollars, donc

Un dollar bon marché signifie un or cher, et vice versa.

prostotrader:

C'est étrange, Vasily, que vous ayez besoin d'expliquer cela...

http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/

La valeur de l'or est libellée en dollars, donc

Un dollar bon marché est de l'or cher, et vice versa.

Vous êtes notre Capitaine Evidence !

Et si j'écris sur la clôture que le prix de l'or dépend des cycles solaires et celui de l'argent des phases de la lune, me croiriez-vous ?

Bien sûr, le prix de l'or, comme toute autre marchandise, y compris les devises, les bitcoins, les indices, etc. est libellé en dollars. Et bien sûr, l'or est en corrélation avec tous les autres instruments mentaux et non mentaux du monde, y compris le fameux indice du dollar. Toutefois, cette corrélation est très faible et spécifique. On peut donc affirmer que la valeur de l'or est directement liée à l'indice du dollar.

 
Vasiliy Sokolov:

Vous êtes notre Capitaine Evidence !

Et si j'écris sur la clôture que le prix de l'or dépend des cycles solaires et celui de l'argent des phases de la lune, me croiriez-vous ?

Bien sûr, le prix de l'or, comme toute autre marchandise, y compris les devises, les bitcoins, les indices, etc. est libellé en dollars. Et bien sûr, l'or est en corrélation avec tous les autres instruments mentaux et non mentaux du monde, y compris le fameux indice du dollar. Toutefois, cette corrélation est très faible et spécifique. On peut donc affirmer que la valeur de l'or dépend directement de l'indice du dollar.


Bien dit, mais pourquoi ?

Où sont vos arguments pour dire que ce n'est pas le cas ?

 

En première approximation :

> lmd <- lm(tbl$ED.F~tbl$GOLD.F)
> summary(lmd)

Call:
lm(formula = tbl$ED.F ~ tbl$GOLD.F)

Residuals:
      Min        1 Q    Median        3 Q       Max 
-0.047555 -0.019711 -0.002173  0.019627  0.047391 

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept) 0.8181715  0.0249617   32.78   <2 e-16 ***
tbl$GOLD.F  0.0002259  0.0000200   11.29   <2 e-16 ***
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Residual standard error: 0.02369 on 319 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.2856,    Adjusted R-squared:  0.2834 
F-statistic: 127.6 on 1 and 319 DF,  p-value: < 2.2 e-16

La valeur p est faible et la corrélation est là, mais faible.

Ce test ne prouve en aucun cas que l'or est directement dépendant du dollar, mais il dit l'évidence : tous les instruments du marché sont plus ou moins corrélés entre eux.

 
Vasiliy Sokolov:

En première approximation :

La valeur p est faible et la corrélation est là, mais faible.

Ce test ne prouve en aucun cas que l'or est directement dépendant du dollar, mais il dit l'évidence : tous les instruments du marché sont plus ou moins corrélés.


Cool !

Continuez à faire du bon travail !

Je vais utiliser ces données :


 
Vasiliy Sokolov:

En première approximation :

La valeur p est faible et la corrélation est là, mais faible.

Ce test ne prouve pas que l'or dépend directement du dollar, mais dit l'évidence : tous les instruments du marché sont corrélés entre eux à des degrés divers.


Vasily, Larry Williams a écrit sur la relation entre l'or et l'indice du dollar.

 
Mikhail Simakov:

Vasily, votre idole Larry Williams a aussi écrit sur la relation entre l'or et l'indice du dollar.

Je n'ai pas d'idoles. Mais en tant que trader, je respecte Larry. Il a écrit sur cette dépendance à un niveau plus sensible et plus technique. Je ne nie pas la dépendance de l'or à l'égard de l'indice du dollar, mais ce que Misha montre, ce sont deux graphiques différents superposés l'un sur l'autre.
 

Vasily, comment déterminez-vous la dépendance de l'un et de l'autre ?

C'est ce que tout le monde fait - superposer un graphique sur l'autre.

Si c'est ce à quoi vous êtes habitué, vous êtes le bienvenu...


