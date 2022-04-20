OR, Or et XAUUSD - page 7
La raison pour laquelle l'or devrait chuter n'est pas claire, c'est l'image que j'en ai :
La valeur de l'or en roubles :
Le fait est que la valeur de l'or est étroitement liée à l'indice du dollar.
En ce moment, le Dollar Index est à 95,17, ce qui est une valeur TRÈS basse pour le passé récent.
Il y a des moments où l'indice monte et l'or monte, cela montre qu'il y a un potentiel de croissance, MAIS...
Dès que l'indice est supérieur, l'or commence à baisser fortement (prise de bénéfices et cash out).
Ajouté
Voici un article intéressant sur l'or
http://www.forbes.ru/finansy-column/rynki/274221-pochemu-tsena-na-zoloto-mozhet-upast-nizhe-sebestoimosti-dobychi
...
Pouvez-vous justifier cela mathématiquement ? Au moins au niveau de la corrélation ?
C'est étrange, Vasily, que vous ayez besoin de l'expliquer...
http://golden-inform.ru/investicii/ot-chego-zavisit-cena-na-zoloto/
La valeur de l'or est libellée en dollars, donc
Un dollar bon marché signifie un or cher, et vice versa.
Vous êtes notre Capitaine Evidence !
Et si j'écris sur la clôture que le prix de l'or dépend des cycles solaires et celui de l'argent des phases de la lune, me croiriez-vous ?
Bien sûr, le prix de l'or, comme toute autre marchandise, y compris les devises, les bitcoins, les indices, etc. est libellé en dollars. Et bien sûr, l'or est en corrélation avec tous les autres instruments mentaux et non mentaux du monde, y compris le fameux indice du dollar. Toutefois, cette corrélation est très faible et spécifique. On peut donc affirmer que la valeur de l'or est directement liée à l'indice du dollar.
Bien dit, mais pourquoi ?
Où sont vos arguments pour dire que ce n'est pas le cas ?
En première approximation :
La valeur p est faible et la corrélation est là, mais faible.
Ce test ne prouve en aucun cas que l'or est directement dépendant du dollar, mais il dit l'évidence : tous les instruments du marché sont plus ou moins corrélés entre eux.
Cool !
Continuez à faire du bon travail !
Je vais utiliser ces données :
Vasily, Larry Williams a écrit sur la relation entre l'or et l'indice du dollar.
Vasily, comment déterminez-vous la dépendance de l'un et de l'autre ?
C'est ce que tout le monde fait - superposer un graphique sur l'autre.
Si c'est ce à quoi vous êtes habitué, vous êtes le bienvenu...