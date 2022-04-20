OR, Or et XAUUSD - page 13
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Est-ce le moment d'acheter ?
Je le pense aussi, mais la situation mondiale du quid est effrayante, si demain il y a un retournement de tous les actifs contre le quid, alors vous pouvez acheter....
Je le pense aussi, mais la situation globale avec le quid est effrayante, si demain il y a un retournement de tous les actifs contre le quid, alors vous pouvez acheter....
Demain, il sera probablement tard. S'ils veulent acheter, ils feraient mieux d'acheter aujourd'hui.
Demain sera peut-être trop tard, si l'achat est meilleur aujourd'hui.
Au moins pas avant 3 heures après la décision sur les taux.
Sinon, il y a encore de la place pour la chute... Cependant, je suis jusqu'au cou en roubles (Si), alors je ne rêve pas d'or.
Comme vous le savez, le prix de l'or dépend de l'indice du dollar, qui est calculé selon la formule suivante
DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036) ;
Mais il n'y a pas de USD/SEK sur FORTS, mais il y a AUDU, seulement cette monnaie est très dépendante de l'or.
Savez-vous comment remplacer correctement USD/SEK par AUD/USD ?
Comme vous le savez, le prix de l'or dépend de l'indice du dollar, qui est calculé selon la formule suivante
DXY = 50,14348112 × EUR/USD^(-0,576) × USD/JPY^(0,136) × GBP/USD^(-0,119) × USD/CAD^(0,091) × USD/SEK^(0,042) × USD/CHF^(0,036) ;
Mais il n'y a pas de USD/SEK sur FORTS, mais il y a AUDU, seulement cette monnaie est très dépendante de l'or.
Savez-vous comment remplacer correctement USD/SEK par AUD/USD ?
Remplacez simplement l'USD/SEK par l'AUD/USD, la différence est insignifiante, vous pouvez trouver votre propre coefficient, qui devrait être négatif.
sur l'indicateur dans la sous-fenêtre, la ligne bleue est l'indice normal, la ligne rouge est avec AUDUSD
remplacer bêtementUSD/SEK par AUD/USD, la différence est insignifiante, vous pouvez choisir votre coefficient, en théorie il devrait être négatif
sur l'indicateur dans la sous-fenêtre, la ligne bleue est l'indice normal, la ligne rouge est avec AUDUSD
Merci, je vais l'essayer.
Dans le contexte d'un marché boursier en baisse, en particulier l'indice SP500, l'or est en hausse constante, voir le graphique quotidien :
Il suffit de trouver le bon point d'entrée.
Salut !
L'or vaut-il la peine d'être acheté à 1130 ?
L'or est en hausse, vous êtes l'expert en or.
Est-il temps de vendre ou faut-il encore attendre ?
Comme vous le savez, le prix de l'or dépend de l'indice du dollar, qui est calculé selon la formule suivante
DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.576) × USD/JPY^(0.136) × GBP/USD^(-0.119) × USD/CAD^(0.091) × USD/SEK^(0.042) × USD/CHF^(0.036)
il s'agit d'une formule de wikipedia, l'indice du dollar est recalculé chaque année, vous devez googler "markit_iboxxfx_index", à ihsmarkit.com - ils font l'analyse de l'utilisation des devises mondiales, ici pour 2019.
FXUSD EUR 41.55%
FXUSD CAD 28,73%
FXUSD JPY 15.76%
FXUSD GBP 8.69%
FXUSD CHF 5.27%
i.e. calcul DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)
Je n'ai pas trouvé d'informations sur le premier multiplicateur, j'ai joint les données par années, le tableau peut être utilisé pour faire un indice pour n'importe quelle devise, mais, imho, ce sont toutes les données fondamentales, ils ne sont pas adaptés pour le commerce.
L'or est en hausse, vous êtes l'expert en or.
Peut-être qu'il est temps de vendre, ou est-ce qu'on attend toujours ?
Salut Seryozh !
Pendant longtemps, l'écart entre le contrat à terme actuel et le contrat à terme suivant était d'environ 50 points.
Il est maintenant de 92 points (depuis 7 mois déjà), ce qui suggère que le marché s'attend à une nouvelle croissance de l'actif.
Mais il pourrait y avoir des "creux" à court terme en raison de la volatilité de l'indice USD.
Ajouté
Mais je l'ai déjà vendu :)