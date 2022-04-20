OR, Or et XAUUSD - page 67

SanAlex:
Va-t-il atteindre 1823.06 aujourd'hui ou pas ?

A ce rythme, il va y arriver ! !!

 
Александр:

Eh bien, voici STOP !



Je n'aurais pas dû l'acheter... Il y a un niveau Fibo au prix de 1877 quelque part, à partir duquel il a rebondi pendant 2 jours, maintenant à la barre inférieure du canal 1827 quelque part et plus loin je ne sais pas. probablement un rebond. Qui sait ce qui est lié à un tel mouvement ?
 
Djbl:
Il semble que ce soit un facteur d'actualité. Le dollar s'est renforcé.
Dossiers :
Screenshot_20201123-184210.jpg  260 kb
 
Александр:
On dirait un facteur d'information. Le dollar s'est renforcé

Une nouvelle très intéressante qui n'a rien à voir avec la technologie.

 
Vitaly Muzichenko:

Prévue techniquement depuis tôt ce matin

1

 
Allez à "Lois".
 
Алексей Тарабанов:
Allez à "Régularités".

Rien de nouveau ici, tous les modèles ont déjà été trouvés).

 
VVT:

Très bien alors.

Александр:

A ce rythme, il va y arriver ! !!

Arrivera-t-il à 1750.97 ou pas ? ???

Dossiers :
XAUUSDDaily_1750.97.png  66 kb
 
Nouvelles nouvelles sur le vaccin, Pfizer avait 90% de réussite, maintenant 95%.
