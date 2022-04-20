OR, Or et XAUUSD - page 34

L'action d'une compagnie minière d'or. NEM :


 
Pourquoi diable ce sujet serait-il déplacé dans cette section ?
 
Pourquoi diable avez-vous déplacé ce fil dans cette section ?

Il s'agit également des prix de l'or, mais cela peut vous surprendre. 13 livres pour quoi ?

 
Il faut une machine à remonter le temps pour revenir en arrière et acheter à ce prix. C'est à peu près la même chose que d'acheter un rouble à 45.

Regardez l'image et supposez où le prix va aller.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png
 
Maternelle, deuxième trimestre. Désolé.
 
Regardez l'image et supposez où le prix va aller.

https://charts.mql5.com/26/10/xauusd-d1-npbfx-limited.png

Vous avez des photos des prix de 3 emballages et d'un produit réel.

 
Il pourrait certainement augmenter maintenant, mais 3 Indiens s'y opposent.
 
Vos photos montrent les prix de 3 emballages et d'un produit réel.

Une pièce et une marchandise, en ce qui concerne mes photos. Le prix d'un produit dérivé = le prix de l'or pour les dollars/le nombre de parts dans un fonds qui ne vend, n'achète et ne détient que de l'or - % de frais généraux. Le résultat est de 13 dollars. Le graphique est exactement le même que celui de XAUUSD, l'échelle verticale est différente. Essayez-le - vous l'aimerez, vous avez juste besoin du statut d'investisseur qualifié. J'ai ce statut depuis 1997.

 
Il vaut mieux vendre l'or et les dollars maintenant et acheter tout le reste. Sauf pour le rouble.
 
Au contraire. Confus. Un dollar pour acheter, le reste comme il l'a dit.
