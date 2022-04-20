OR, Or et XAUUSD - page 78

Ramiz Mavludov:

Je voulais dire du sous-sol, celui du haut. TD 3_

Qu'est-ce qu'on ne peut pas aimer dans l'ind.3 ?

L'indicateur le plus rapide qui vous permet de fixer les profits ...

Le signal de l'ind. 3 franchit la ligne du zéro : la valeur " + " a une tendance à la hausse, la valeur " - " a une tendance à la baisse.

 
Serqey Nikitin:

Si vous regardez les 2 derniers, ils montrent les moments d'entrée et de sortie assez bien, par rapport au premier.

 
Ramiz Mavludov:

Si vous regardez les 2 derniers, ils montrent les moments d'entrée et de sortie assez bien, par rapport au premier.

Ici, nous devons examiner les OPTIONS pour fermer une position:

1. Vous pouvez fermer une position lorsque TOUS les indices sont dans le plus ( ou dans le moins )...

2. Vous pouvez fermer la position lorsque l'indicateur le plus rapide s'est inversé.

3. D'autres options sont possibles... (par exemple un signal provenant d'un graphique plus petit)...


Tout est à la discrétion de l'opérateur.

 
Serqey Nikitin:

Je suis d'accord.

 
Serqe SanAlex:

l'ordinateur n'est plus là - mais il le veut quand même et il est temps pour le top

Qu'en est-il de la commande standard cmd ? Déplacé aussi ?)

 
SanAlex:

Y a-t-il une différence ? Est-il préférable d'exécuter la vérification encmd?

Je n'ai pas remarqué de différence, chkdsk fonctionne ici et là.

 
SanAlex:

Y a-t-il une différence ? Est-il préférable d'exécuter la vérification encmd?

Je vais essayer.


Voici un article utile, je pense qu'il pourrait vous aider.https://support.microsoft.com/ru-ru/topic/

[Supprimé]  

Je n'arrive pas à faire demi-tour - bien qu'il semble que ce soit le moment de monter !

XAUUSDaily 03

Pendant que je restaurais l'ordinateur - ça ne s'est pas passé comme prévu.

Ce n'est qu'une question de + ou - quelques centaines de points).

Dans l'ensemble, je suis d'accord, il faut se préparer à acheter.

[Supprimé]  

On dirait que l'or a fait son chemin vers le bas - et vise maintenant 1928.59.

XAUUSDaily 1928.59

