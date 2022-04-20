OR, Or et XAUUSD - page 58
dernièrement, je suis aussi devenu un fan du mouvement de l'or... et je le trouve aussi très prévisible... même sur le court terme - jusqu'à présent, j'ai beaucoup bougé, mais j'y arrive à temps et le retournement est assez perceptible... mais après une petite perte... le principal, comme je l'ai réalisé, la patience et les nerfs sont beaucoup moins avec lui...
La plupart des traders suivent la voie du "POURQUOI"..., en essayant de trouver une paire qu'ils sont censés "comprendre", c'est-à-dire une paire où le POURQUOI fonctionne un peu plus souvent que sur les autres paires...
Ce n'est pas un moyen efficace ! Cela ressemble à un jeu de CASINOs...
Si le trader a décidé de TRAVAILLER sur le marché, il est nécessaire de changer son attitude vis-à-vis de ce processus...
l'or, comme en tout temps, c'est devenir riche ou mourir !
Ou devenir Midas, que même la cuvette des toilettes devienne de l'or... le tout est de trouver la bonne mine d'or... et beaucoup de pépites d'un kilo...))
Pour moi, c'est un casino avec un résultat plus ou moins prévisible... parce que je me fais accrocher souvent et involontairement assez fort... comme si le diable avait bougé sa main...
Ce n'est pas le diable. C'est un veau d'or.
Ouais, eh bien, cette Taurus est une douleur dans le cul... et même s'il va là où on l'envoie, il me fait toujours peur... une sorte d'hypnose...))
à 13h00, forte baisse, des nouvelles, ou quoi ?
Annonce d'un vaccin contre le coronavirus. Succès des essais de phase 3 - efficacité supérieure à 90%.
Les investisseurs se préparent à une hausse de tous les marchés
C'est plutôt un tic nerveux après une élection tendue, une baisse le lundi, rien à faire...