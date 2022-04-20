OR, Or et XAUUSD - page 24
Tout le monde Salut. Qu'en pensez-vous ?
La transaction a été conclue dans la précipitation
J'ai conclu l'affaire dans la foulée.
Fermé pour rien - chaluter pour quoi ? Le plus probable est de toucher 1735 aujourd'hui
DONC IL VISE ICI.
Je ne travaille pas avec un chalut !
Je me suis trompé sur la direction.
Il y a longtemps, j'ai dessiné les lignes. Je vois, c'est comme un pointeur.
Et j'étais dehors tôt et probablement dedans tôt. Mais quand même, il n'y a pas de mal.