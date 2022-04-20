OR, Or et XAUUSD - page 24

Il y a une pénurie de lingots et de pièces d'or aux États-Unis, en raison de la pandémie de coronavirus, les négociants ont soit vendu, soit temporairement fermé leurs portes, a rapporté vendredi leWall Street Journal.
Il est noté que les investisseurs et les banquiers se sont même tournés vers le Canada pour obtenir de l'aide.
"Les concessionnaires ont tout vendu ou ont fermé temporairement. Le Credit Suisse Group AG, qui frappe ses propres lingots depuis 1856, a demandé cette semaine à ses clients de ne même pas poser la question. Les banquiers de Londres louent des avions cargo privés ou essaient de trouver des avions militaires pour transporter leurs lingots vers les bourses de New York", indique l'article.
Dans le même ordre d'idées, les demandes d'augmentation de la production de lingots d'or ont touché la Monnaie royale canadienne. Il est demandé que le métal précieux soit envoyé à New York, ajoute la publication.
Le prix de l'or à terme aux États-Unis a augmenté dans un contexte de pénurie du métal précieux. Ils ont augmenté de 9 %.
Coronavirus Sparks a Global Gold Rush
  • 2020.03.27
  • Amrith Ramkumar
  • www.wsj.com
Epic shortage spooks doomsday preppers and bankers alike; ‘Unaffordium and unobtanium’
 

Tout le monde Salut. Qu'en pensez-vous ?


 

La transaction a été conclue dans la précipitation

Александр:

J'ai conclu l'affaire dans la foulée.

Fermé pour rien - chaluter pour quoi ? Le plus probable est de toucher 1735 aujourd'hui

XAUUSDH2

Alexsandr San:

Fermé pour rien - chaluter pour quoi ? Il touche probablement 1735 aujourd'hui.


DONC IL VISE ICI.

XAUUSDH2

 

Je ne travaille pas avec un chalut !

Alexsandr San:

DONC IL VISE DE CE CÔTÉ.


Je me suis trompé sur la direction.

XAUUSDH2

 
+
Il y a longtemps, j'ai dessiné les lignes. Je vois, c'est comme un pointeur.

XAUUSDH2

 

Et j'étais dehors tôt et probablement dedans tôt. Mais quand même, il n'y a pas de mal.


