OR, Or et XAUUSD - page 75

Vladimir Baskakov:
Tous ceux qui négocient sur les indicateurs perdent, car ils montrent ce qui était

Béni soit celui qui croit, il a chaud dans le monde

 
Vladimir Baskakov:
Tous ceux qui font du commerce sur la base d'indicateurs perdent, car ils montrent ce qui était

Vous avez raison, comme toujours !

Les citations montrent aussi "ce qu'ils étaient"... Toutefois, cela n'empêche pas les traders individuels de réaliser des bénéfices...

L'essentiel est d'avoir plus d'un cerveau dans la tête, qui relie les oreilles...

plus de chances d'atteindre la cible 1937.17

XAUUSDaily 1937.17

 

Analyse intraday...

Quel cadre temporel devez-vous choisir pour prendre des bénéfices et ouvrir une position dans une tendance continue ?

Il s'agit d'une question que chaque trader se pose AVEC ....

Variante possible de ce choix :

L'état actuel du marché est une continuation de la tendance à la baisse.

on a envie de 1833.03 ici aujourd'hui

XAUUSDH2 1833.03

 
N'achetez de l'or qu'à long et moyen terme. Je pense que cette option est au moins soutenue par les fondamentaux.
 
Ramiz Mavludov:
L'or n'achète que sur le long et le moyen terme. Je pense que cette option est au moins soutenue par les fondamentaux.

Il est possible de trader avec une telle stratégie...

Mais il est préférable de faire l'analyse soi-même et d'être responsable des pertes éventuelles...




Analyseactuelle: Tendance à la baisse (tous les indicateurs sont à la baisse)...

Serqey Nikitin:

Il est possible de trader avec cette stratégie également...

En ce moment, il y a plus de chance que la hausse se poursuive jusqu'à ce qu'elle passe sous le Pivot - seulement la hausse,

XAUUSDH1 1786.62

 
SanAlex:

En ce moment, il y a plus de chance que ce soit le sommet, jusqu'à ce qu'il tombe en dessous du Pivot - juste le sommet,


Ridicule...

Risquer VOTRE ARGENT et raisonner "PLUS DE CHANCE"... Peut-être juste tirer à pile ou face... ?

aujourd'hui à la baisse - il y a des points à partir desquels le renversement a lieu.

- des lignes horizontales jaunes - points de retournement vers le haut.

XAUUSDH2 1767.54

