OR, Or et XAUUSD - page 75
Tous ceux qui négocient sur les indicateurs perdent, car ils montrent ce qui était
Béni soit celui qui croit, il a chaud dans le monde
Vous avez raison, comme toujours !
Les citations montrent aussi "ce qu'ils étaient"... Toutefois, cela n'empêche pas les traders individuels de réaliser des bénéfices...
L'essentiel est d'avoir plus d'un cerveau dans la tête, qui relie les oreilles...
plus de chances d'atteindre la cible 1937.17
Analyse intraday...
Quel cadre temporel devez-vous choisir pour prendre des bénéfices et ouvrir une position dans une tendance continue ?
Il s'agit d'une question que chaque trader se pose AVEC ....
Variante possible de ce choix :
L'état actuel du marché est une continuation de la tendance à la baisse.
on a envie de 1833.03 ici aujourd'hui
L'or n'achète que sur le long et le moyen terme. Je pense que cette option est au moins soutenue par les fondamentaux.
Il est possible de trader avec une telle stratégie...
Mais il est préférable de faire l'analyse soi-même et d'être responsable des pertes éventuelles...
Analyseactuelle: Tendance à la baisse (tous les indicateurs sont à la baisse)...
Il est possible de trader avec cette stratégie également...
En ce moment, il y a plus de chance que la hausse se poursuive jusqu'à ce qu'elle passe sous le Pivot - seulement la hausse,
En ce moment, il y a plus de chance que ce soit le sommet, jusqu'à ce qu'il tombe en dessous du Pivot - juste le sommet,
Ridicule...
Risquer VOTRE ARGENT et raisonner "PLUS DE CHANCE"... Peut-être juste tirer à pile ou face... ?
aujourd'hui à la baisse - il y a des points à partir desquels le renversement a lieu.
- des lignes horizontales jaunes - points de retournement vers le haut.