OR, Or et XAUUSD - page 14

Nouveau commentaire
 
Igor Makanu:

c'est une formule de wikipedia, l'indice du dollar est recalculé chaque année, vous devez googler "markit_iboxxfx_index", à ihsmarkit.com - ils font l'analyse de l'utilisation des devises mondiales, ici pour 2019.

FXUSD EUR 41.55%

FXUSD CAD 28,73%

FXUSD JPY 15.76%

FXUSD GBP 8.69%

FXUSD CHF 5.27%

i.e. calcul DXY = 50.14348112 × EUR/USD^(-0.4155) × USD/CAD^(0.2873) × USD/JPY^(0.1576) × GBP/USD^(-0.0869) × USD/CHF^(0.0527)

En utilisant ces tableaux, il est possible de former un indice pour n'importe quelle devise, mais, à mon avis, il s'agit de données fondamentales et elles ne sont pas adaptées au trading.

actuellement, si vous calculez l'indice en utilisant vos pondérations, l'indice Bx devrait être égal à 1.170303

en réalité, DXY = 98,24

et sur les "anciens" taux le calcul est de 0.9824

 
Vladimir Kononenko:

actuellement, si vous calculez l'indice en utilisant vos pondérations, l'indice du quid devrait être = 1,170303

en réalité, DXY = 98,24

et selon les "anciennes" cotes le calcul est de 0.9824.

Malheureusement, je n'ai pas inventé l'indice du dollar, en théorie il montre le chiffre d'affaires en dollars de l'année précédente, et le terminal ou les sites susmentionnés comptent l'indice du dollar à partir de l'article Wiki dont j'ai connaissance.

Vous devez donc décider si vous devez vous appuyer sur des données réelles - j'ai établi les documents de référence, ou si vous devez répéter une formule

Mais l'indice du dollar est une tendance globale, il ne montre pas la situation actuelle, je cherche le TS intraday, il n'est pas nécessaire pour l'intraday, imho.

 
Les commentaires non pertinents pour ce sujet ont été déplacés vers "FOREX - Tendances, prévisions et conséquences 2019".
 
C'est le moment d'acheter ?
 
Mikhail Simakov:
C'est le moment d'acheter ?
OK, vendu !
 
Sergey Chalyshev:
OK, vendu !

et maintenant c'est l'heure ? )

 
Mikhail Simakov:

et maintenant c'est l'heure ? )


Acheté à 1495, attendu à 1525

 
prostotrader:


Acheté à 1495, attendu à 1525

Je ne me souviens plus qui a dit : "Vous avez besoin des bas pour les briser".

 
Mikhail Simakov:

Je ne me souviens pas qui a dit : "vous avez besoin de minima pour les traverser"

Et les aigus ?)
 
Mikhail Simakov:

Je ne me souviens pas qui a dit : "les creux sont là pour être franchis".

Je préfère : "ce qui vaut beaucoup aujourd'hui pourrait valoir encore plus demain" (je crois que c'était Buffett).

1...789101112131415161718192021...100
Nouveau commentaire