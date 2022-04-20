OR, Or et XAUUSD - page 27

Mikhail Simakov:

Vous vendez des stylos ?

Oui
 
Александр:
Oui

Il est normal de faire des transactions perdantes, et le résultat global de la transaction doit être positif. Mais pour faire des échanges, il faut une raison irréfutable. Par exemple, les statistiques ont défilé sur les 3 années précédentes. Même si quelqu'un a dit une certaine analyse, il faut aussi vérifier l'historique, pour s'assurer qu'elle est correcte.

 
c'est le moment d'acheter !
 
la ruée vers l'or continue ?!!!
 
Est-ce qu'il se développe à nouveau - 2000 messieurs ?
 
Mikhail Simakov:
Est-ce que ça va encore monter - 2000 messieurs ?

Vitaly Muzichenko:

Eh bien, l'or ne devrait pas tomber, c'est le tout premier actif dans tous les calculs au cours des millénaires, qu'il s'agisse d'incendies ou d'inondations - l'or survivra et résistera à tout.

N'oubliez pas non plus qu'il ne s'agit pas de papier, que l'on peut imprimer en n'importe quelle quantité dans n'importe quelle crise et le dévaluer.

Tout ceci n'est que théorie, comment gagner de l'argent en spéculant sur l'or.
 
Je vais le garder une heure de plus et le fermer.
 
Mikhail Simakov:
se relever - 2000 messieurs ?

plus maintenant, il n'y a pas de niveaux historiques, donc à partir des renversements intraday

 
Sergey Lazarenko:

Plus maintenant, il n'y a pas de niveaux historiques, donc il y a eu des renversements intraday.

Il n'y avait pas non plus de niveau historique de 1000 $, puis il est apparu et maintenant il est dans l'histoire.

Nous attendons 2000 $ et dans 3 ans nous nous souvenons d'un prix de l'or aussi bas.

