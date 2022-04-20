OR, Or et XAUUSD - page 27
Oui
Il est normal de faire des transactions perdantes, et le résultat global de la transaction doit être positif. Mais pour faire des échanges, il faut une raison irréfutable. Par exemple, les statistiques ont défilé sur les 3 années précédentes. Même si quelqu'un a dit une certaine analyse, il faut aussi vérifier l'historique, pour s'assurer qu'elle est correcte.
Est-ce que ça va encore monter - 2000 messieurs ?
Eh bien, l'or ne devrait pas tomber, c'est le tout premier actif dans tous les calculs au cours des millénaires, qu'il s'agisse d'incendies ou d'inondations - l'or survivra et résistera à tout.
N'oubliez pas non plus qu'il ne s'agit pas de papier, que l'on peut imprimer en n'importe quelle quantité dans n'importe quelle crise et le déprécier.
se relever - 2000 messieurs ?
plus maintenant, il n'y a pas de niveaux historiques, donc à partir des renversements intraday
Il n'y avait pas non plus de niveau historique de 1000 $, puis il est apparu et maintenant il est dans l'histoire.
Nous attendons 2000 $ et dans 3 ans nous nous souvenons d'un prix de l'or aussi bas.