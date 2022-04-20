OR, Or et XAUUSD - page 50
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Dots averti :)))) Ma prédiction -> la semaine de négociation est terminée, le magasin est fermé, mieux vaut assommer le robot pour qu'il ne fasse pas de bêtises :)))
Je vais passer outre - un mois de Vino fait maison suffira - je peux le faire maintenant, mais ensuite je ne sortirai plus des toilettes.
Dots alerté :)))) Ma prédiction -> la semaine de trading est terminée, le magasin ferme, mieux vaut éteindre le robot pour qu'il ne fasse pas de bêtises :)))
Les échanges pour le robot se terminent plus tard
;)
Les échanges pour le robot se terminent plus tard
;)
Voici ce que j'aime chez eux : ils ne demandent pas d'augmentation de la rémunération des heures supplémentaires ou ne la demandent pas du tout, ils ne demandent pas de vacances en août, ils ne se plaignent pas de discrimination, ils n'ont pas de règles ou de maux de tête. Je ne comprends pas pourquoi on les appelle conseillers ou experts, mais peu importe, du moment qu'ils travaillent bien :)))
...
Avez-vous des fractales précédentes dans le plan vertical à gauche de la fenêtre du graphique, ou qu'est-ce que c'est ? En général, le robot dessine-t-il tout cela ou le dessinez-vous à la main ?
Dans l'ordre :
Sur le côté gauche de chaque graphique peuvent être dessinés des niveaux de résistance et de soutien calculés sur d'autres échelles opérationnelles (autres niveaux de vagues).
J'expose moi-même les symboles des sommets des vagues.
Le programme vérifie en temps réel le respect des règles de l'analyse des vagues par la technique DML &EWA et produit à partir du sommet de vague sélectionné pour construire des niveaux de prix et de temps de type Pitchfork d'Andrews, lignes de Schiff ou Fibonacci, en fonction d'une commande clavier donnée.
Toute la construction est affichée avec les paramètres de la prochaine vague en développement.
Dans l'ordre :
J'ai consulté le site web, tout est clair, merci.
Le 24 septembre, je suis sorti des soldes sur les signaux suivants :
La justification de la décision a été partiellement confirmée, mais la ligne d'arrivée des fourches de la correction d'Andrews du niveau de la vague majeure Minute n'a pas été testée et certaines incomplétudes sont restées.
C'est-à-dire qu'un renversement à la hausse n'est pas confirmé à ce niveau de vague.
L'incertitude.
CONCLUSION :
Considérant une certaine incertitude - hors des transactions jusqu'à une rupture ou un rebond du bloc de la ligne initiale et de référence des données de la Fourche d'Andrews du niveau de la vague Minuette.
Le 24 septembre, je suis sorti des ventes sur les signaux suivants :
La justification de la décision a été partiellement confirmée, mais la ligne d'arrivée des fourches de la correction d'Andrews du niveau de la vague majeure Minute n'a pas été testée et certaines incomplétudes sont restées.
C'est-à-dire qu'un renversement à la hausse n'est pas confirmé à ce niveau de vague.
L'incertitude.
CONCLUSION :
Considérant une certaine incertitude - hors des transactions jusqu'à une rupture ou un rebond du bloc de la ligne initiale et de référence des données de la Fourche d'Andrews du niveau de la vague Minuette.
La chute à 1670 est garantie. Sur un macd normal
Garanti est trop confiant, j'appliquerais le terme tout à fait possible :)
Garanti est un mot trop confiant, j'utiliserais le terme tout à fait possible :)
Êtes-vous vraiment Helen, ou Helen(Stag) ?