VVT:

Dots averti :)))) Ma prédiction -> la semaine de négociation est terminée, le magasin est fermé, mieux vaut assommer le robot pour qu'il ne fasse pas de bêtises :)))

Je vais passer outre - un mois de Vino fait maison suffira - je peux le faire maintenant, mais ensuite je ne sortirai plus des toilettes.

 
VVT:

Dots alerté :)))) Ma prédiction -> la semaine de trading est terminée, le magasin ferme, mieux vaut éteindre le robot pour qu'il ne fasse pas de bêtises :)))

Les échanges pour le robot se terminent plus tard

;)

 
Renat Akhtyamov:

Les échanges pour le robot se terminent plus tard

;)

Voici ce que j'aime chez eux : ils ne demandent pas d'augmentation de la rémunération des heures supplémentaires ou ne la demandent pas du tout, ils ne demandent pas de vacances en août, ils ne se plaignent pas de discrimination, ils n'ont pas de règles ou de maux de tête. Je ne comprends pas pourquoi on les appelle conseillers ou experts, mais peu importe, du moment qu'ils travaillent bien :)))

Année vendue à 1874 avec un TR de 1770
 
VVT:

...

Avez-vous des fractales précédentes dans le plan vertical à gauche de la fenêtre du graphique, ou qu'est-ce que c'est ? En général, le robot dessine-t-il tout cela ou le dessinez-vous à la main ?

Dans l'ordre :

Sur le côté gauche de chaque graphique peuvent être dessinés des niveaux de résistance et de soutien calculés sur d'autres échelles opérationnelles (autres niveaux de vagues).

J'expose moi-même les symboles des sommets des vagues.
Le programme vérifie en temps réel le respect des règles de l'analyse des vagues par la technique DML &EWA et produit à partir du sommet de vague sélectionné pour construire des niveaux de prix et de temps de type Pitchfork d'Andrews, lignes de Schiff ou Fibonacci, en fonction d'une commande clavier donnée.
Toute la construction est affichée avec les paramètres de la prochaine vague en développement.

 
Igor Bebeshin:

Dans l'ordre :

J'ai consulté le site web, tout est clair, merci.

 

Le 24 septembre, je suis sorti des soldes sur les signaux suivants :


  1. Un test de la ligne de Schiff du niveau de la vague Andrews pitchfork Minuette dans la zone d'intersection avec la ligne de fin du niveau de la vague Andrews correction pitchfork Senior Minute.
  2. Test de la ligne d'extrémité du niveau de la vague descendante SubMinuette de la Fourche d'Andrews.
  3. La décision a été prise sur la base de ces signaux, car je ne pouvais pas effectuer de transactions le vendredi, et j'essaie de ne pas laisser de transactions ouvertes pour le week-end.
    La justification de la décision a été partiellement confirmée, mais la ligne d'arrivée des fourches de la correction d'Andrews du niveau de la vague majeure Minute n'a pas été testée et certaines incomplétudes sont restées.
  4. Et maintenant ? Pour comprendre, construisons une fourche d'Andrews de retournement sur les sommets supposés formés.
  5. La limite de la zone rouge de la fourche d'Andrews du niveau de la vagueminute n'a pas été franchie.
    C'est-à-dire qu'un renversement à la hausse n'est pas confirmé à ce niveau de vague.
  6. Mais la ligne de contrôle de la fourche n'est pas non plus franchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'annulation du renversement.
    L'incertitude.
  7. Sur la plus jeune vagueMinuette , au contraire, la frontière de la zone rouge a été cassée, c'est-à-dire que le retournement à la hausse ou la correction à ce niveau de vague est confirmé.
  8. La confirmation ou l'annulation d'une correction ou d'un retournement à la hausse sera un rebond ou une rupture du bloc de la ligne initiale et de la ligne de référence des données de la fourche d'Andrews.

CONCLUSION :
Considérant une certaine incertitude - hors des transactions jusqu'à une rupture ou un rebond du bloc de la ligne initiale et de référence des données de la Fourche d'Andrews du niveau de la vague Minuette.

Igor Bebeshin:

Une chute à 1670 est garantie. Sur un macd normal
 
Vladimir Baskakov:
La chute à 1670 est garantie. Sur un macd normal

Garanti est trop confiant, j'appliquerais le terme tout à fait possible :)

 
VVT:

Garanti est un mot trop confiant, j'utiliserais le terme tout à fait possible :)

Êtes-vous vraiment Helen, ou Helen(Stag) ?

