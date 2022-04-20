OR, Or et XAUUSD - page 64

Nouveau commentaire
 
Алексей Тарабанов:

Ne touchez pas à l'or avant d'avoir compris comment son prix est formé.

Il existe un mot pour cela : Triarius. Avec les Romains, c'était la troisième ligne, formée de vieux combattants qui ont fait leurs preuves. Les jeunes hommes sont arrivés en tête.

Dans les années 1990, un de mes amis a construit une entreprise de cette façon : 2 couches très rentables (la première était un système pyramidal) ; la troisième couche était un studio d'enregistrement, Triarium, à Lianozovo. Elle n'était pratiquement pas rentable, bien qu'elle possédât tous les droits sur les phonogrammes de Grebenshchikov. Exclusif.

L'or est le Triarium. D'abord, les indices vont s'effondrer (bientôt) et le dollar va s'envoler. Après cela, passez à l'or.

Exemple extravagant, avec une pyramide rentable et une exclusivité sur BG)))). Un mec très moral se profile.

 
Александр:

Analyse préliminaire de l'entrée future :



Alors voilà...)) Fermeture anticipée - expiration des options )



[Supprimé]  
Александр:

Quelque chose comme ça )))) Fermeture anticipée - expiration des options )

Leha, l'objectif du prix de l'or est de 2080 et plus pour la tendance à la hausse, la chute en dessous de 1850 ne se produira pas.
 

Mise à jour de l'analyse. En attendant la correction de cette zone. Je vais aller chercher à BAI :


 
Александр:

Mise à jour de l'analyse. En attendant la correction de cette zone. Je viendrai chercher dans la BAIE :

C'est ainsi qu'il n'est pas négocié pour l'instant.

 
Александр:

Mise à jour de l'analyse. En attendant la correction de cette zone. Je vais aller chercher à BAI :


Vous avez montré votre analyse...

Quel est le but... ?

- juste pour faire connaître votre travail à vos collègues... ?

- Ou bien attendez-vous une évaluation de cette analyse... ?

 
Valeriy Yastremskiy:

Exemple extravagant, avec un système pyramidal lucratif et une exclusivité sur BG)))). C'est un mec de haute moralité que tu regardes.

Je ne parle pas de moralité ou de BG. Je parle de la dynamique de la crise, qui n'est pas loin.

À propos, est-il immoral de connaître la dynamique des crises et d'utiliser cette connaissance comme un avantage concurrentiel ?

En novembre 1997, j'ai été réveillé vers 6 heures du matin. Ils m'ont annoncé la nouvelle, ce qui m'a fait vendre immédiatement mes actions de second rang.

J'ai vendu à 11 heures à Alfa Capital. A la fin de la journée, le deuxième échelon valait sous la plinthe.

Suis-je amoral ?

[Supprimé]  
Алексей Тарабанов:

Je ne parle pas de moralité ou de BG. Je parle de la dynamique de la crise, qui se profile à l'horizon.

À propos, est-il immoral de connaître la dynamique de la crise et d'utiliser cette connaissance comme un avantage concurrentiel ?

En novembre 1997, j'ai été réveillé vers 6 heures du matin. Ils m'ont annoncé la nouvelle, ce qui m'a fait vendre immédiatement mes actions de second rang.

J'ai vendu à 11 heures à Alfa Capital. A la fin de la journée, le deuxième échelon valait sous la plinthe.

Suis-je amoral ?

Qui a appelé, ma fille ?
 
Vladimir Baskakov:
Qui a appelé, ma fille ?

Pourquoi avez-vous tant de ressentiment envers le monde ? Mon ex-beau-fils n'est pas un mauvais psychiatre, je peux vous aider à ce sujet.

Felix Lubaszewski, alors âgé de 23 ans, a appelé. Cherchez sur Google.

 
Serqey Nikitin:

Vous avez montré votre analyse...

Quel est le but... ?

- simplement pour faire connaître votre travail à vos collègues... ?

- ou vous attendez une évaluation de cette analyse... ?

Cible 1890 - 1892
1...575859606162636465666768697071...100
Nouveau commentaire