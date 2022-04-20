OR, Or et XAUUSD - page 76
aujourd'hui à la baisse - il y a des points à partir desquels le renversement a lieu.
- des lignes horizontales jaunes - points de retournement vers le haut.
D'une certaine manière, tout cela n'est pas convaincant...
Ici, le prix est allé jusqu'à la première "ligne jaune" - ouvert ! !!, et le prix est allé jusqu'à la deuxième "ligne jaune"...
Que faire ?...
Ce n'est pas convaincant...
Le prix a atteint la première ligne jaune - ouverture à la hausse !!!!, et le prix a atteint la deuxième ligne jaune.....
Que faire ?...
Si je les mets là, c ' est parce que les niveaux sont basés sur des indicateurs.
je vois qu'il a déjà tourné - il tourne habituellement autour de la ligne grise et revient à la ligne grise opposée
Les lignes jaunes sont des ordres en attente - le prix touche l'achat. Je les ai placées là parce que les niveaux proviennent des indicateurs.
Je les ai placés là parce que ce sont les niveaux des indicateurs.
Selon votre schéma, les trois ordres peuvent s'ouvrir à la hausse, et le prix va continuer à baisser lentement...
TOUTE action d'un commerçant doit être justifiée, et non prise au plafond...
Votre stratagème peut ouvrir les trois ordres à la hausse, et le prix continuera à baisser lentement...
Tout peut arriver, le forex est imprévisible et très risqué. Qui ne prend pas de risques ne boit pas de champagne
Je ne vous force pas, j'ai donné mon avis à haute voix, c'est à chacun de voir.
Est-ce votre façon de vous convaincre de justifier vos propres erreurs... ?
qui n'a pas d'erreurs ? - Les erreurs nous apprennent la vie.
Seul celui qui ne fait rien ne fait pas d'erreur !
C'est ce que je veux dire !
la phrase "ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort" ne s'applique pas à la moyenne d'or :-)