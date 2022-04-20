OR, Or et XAUUSD - page 81
Mikhail Simakov:
Screenshot_20210612-134803.png
Peinture rupestre - "Ce que je vois, je le chante !"...
On peut y inventer des milliers de règles de ce type... et la tendance est toujours là...
Cinq bougies en dessous sont exactement la même situation..., et cinq bougies en dessous sont la même chose... Et vous voulez me dire que la dernière œuvre est VRAIMENT un renversement ?....
comment négocier l'or
Correct : ouvrir une position au début d'une tendance et FERMER la position lorsqu'elle s'inverse... C'est tout - pas de gestes supplémentaires, et un risque minimal.
Et tout le reste - c'est par manque de confiance dans leurs capacités à déterminer la tendance...
Ouais, eh bien, ça semble si facile quand on y regarde après coup !
Tracez au moins une fausse ligne sur une tendance haussière(en croisant la ligne reliant les deux derniers minima sur les barres quotidiennes). Et cette ligne n'est qu'un des facteurs
Présentez un argument selon lequel la tendance ne se poursuivra pas davantage... Vos SAGES SUBJECTIFS peuvent être ignorés...
Je vous le dis, les cartes le confirment et j'ai joué à pile ou face cinq fois.
Je pense que l'or restera latéral jusqu'au FOMC ou la réunion Biden-Poutine.
C'est ici que se déroule le concours de "photos drôles" ? :-)
opinion personnelle - une correction à 1880. La distance à parcourir dépend de la précision et de la rapidité de la correction. Et en général, la tendance est à la baisse (le "dépassement" général en haut).
Dommage que les cibles soient en dehors de la MM autorisée (en gris sur la photo).