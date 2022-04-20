OR, Or et XAUUSD - page 55
Il est clair, d'après le graphique, que quelque chose va se produire et que le prix va probablement baisser.
Le prix ne peut pas croître sans fin, tout comme un arbre, il doit aussi se reposer.
En deçà du sommet d'août. Où va-t-il aller ?
Il n'est pas très correct de montrer un graphique rétrospectif et de demander où aller. Ce graphique est dirigé du présent vers le passé et n'a qu'un seul point de référence - la disparition de l'étalon-or.
OK, je vais répondre - si nous revenons à l'étalon-or, le prix de l'or dans le dollar actuel est de 5 000 à 7 000 dollars par once et augmente.
Je comprends que c'est une catastrophe mondiale, mais c'en est une.
Vous êtes notre Capitaine Evidence !
Et si j'écris sur la clôture que le prix de l'or dépend des cycles solaires et celui de l'argent des phases de la lune, me croiriez-vous ?
Bien sûr, le prix de l'or, comme toute autre marchandise, y compris les devises, les bitcoins, les indices, etc. est libellé en dollars. Et bien sûr, l'or est en corrélation avec tous les autres instruments mentaux et non mentaux du monde, y compris le fameux indice du dollar. Toutefois, cette corrélation est très faible et spécifique. On peut donc affirmer que la valeur de l'or est directement liée à l'indice du dollar.
Mais voilà la curiosité, on peut trouver un lien entre les cycles solaires et certains événements historiques. (Et aussi les événements du marché).
Bien sûr, nous ne devrions pas écrire sur la barrière (cela peut être mal compris)). )
Non, l'or est beaucoup plus haut, alors comment la Russie va-t-elle s'enrichir, en fait, ils ont beaucoup de cash là-bas et impriment et impriment leurs propres bonbons, même le Père Noël n'a pas autant de bonbons pour emballer tout ça, ils ne savent pas où l'investir, ils disent qu'il y a des centaines de milliards dans la cache....Ils veulent déclencher une guerre, alors ils les déversent dans l'or et les bitcoins. Les bitcoins ne sont pas une option non plus, une fois que les terroristes frappent les centres de données et c'est fini... c'est une arme à double tranchant, l'or est aussi une matière première pour les bijoux, alors comment peuvent-ils le racheter au détail à des prix exorbitants....
Mais voici la curiosité, on peut trouver le lien entre les cycles solaires et certains événements historiques. (Et aussi les événements du marché).
Cela fait longtemps que je ne suis pas venu ici. Vous alliez sur Mars ?
Et mon idée du soleil est toujours vivante).
La situation dans le monde voudrait être meilleure, car elle est bien pire.
L'argent sera bientôt imprimé à tour de bras et les métaux précieux seront facilement achetés à des prix élevés.
Les papiers peuvent avoir une valeur nulle, et le métal conservera sa valeur. Pas le papier métal, bien sûr, que les têtes pensantes du monde ont créé.
Mais voici la curiosité, les pays qui ont abandonné l'or ... quelle est la tendance future ?
Mais voici la curiosité, les pays qui ont abandonné l'or ... quelle est la tendance future ?
La tendance future est une sorte de trinité carrée. C'est impossible à imaginer.
Vous pouvez...