OR, Or et XAUUSD - page 35
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Règles de participation : grenade, fusil d'assaut, moi. L'essentiel est de ne pas les mélanger.
Alors il n'y a personne à qui dire bonjour, n'est-ce pas ? Ou le paintball/strikeball ?
Alors il n'y a personne à qui dire bonjour, n'est-ce pas ? Ou le paintball/Strikeball ?
Paintball.
Règles d'entrée : grenade, mitraillette, self. L'essentiel est de ne pas les confondre.
L'ensemble du marché financier, tout : grenade, lui-même, machine
L'ensemble du marché financier, n'importe lequel : Grenade, moi-même, mitrailleuse.
Confus : Grenade, mitrailleuse, moi-même. Mort, désolé.
L'ensemble du marché financier, tout : grenade, lui-même, mitrailleuse...
Que voulait Vinnitsa ?
J'ai conclu une autre affaire en or. TEMPS !
J'ai conclu une autre affaire en or. TEMPS !
Félicitations.
Le prochain point d'entrée est 1750-1800 si vous aimez jouer cet actif. Après cela, c'est 2400.