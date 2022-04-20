OR, Or et XAUUSD - page 35

Nouveau commentaire
 
Les règles d'entrée: grenade, fusil d'assaut, moi. L'essentiel est de ne pas les mélanger.
 
Merde, achetez un dollar, vendez le reste, bien sûr).
[Supprimé]  
Алексей Тарабанов:
Règles de participation : grenade, fusil d'assaut, moi. L'essentiel est de ne pas les mélanger.

Alors il n'y a personne à qui dire bonjour, n'est-ce pas ? Ou le paintball/strikeball ?

 
gobirzharf:

Alors il n'y a personne à qui dire bonjour, n'est-ce pas ? Ou le paintball/Strikeball ?

Paintball.

 
Алексей Тарабанов:
Règles d'entrée : grenade, mitraillette, self. L'essentiel est de ne pas les confondre.

L'ensemble du marché financier, tout : grenade, lui-même, machine

 
Vitaly Muzichenko:

L'ensemble du marché financier, n'importe lequel : Grenade, moi-même, mitrailleuse.

Confus : Grenade, mitrailleuse, moi-même. Mort, désolé.

 
D'abord, lancez une grenade, puis tirez une mitrailleuse, puis entrez vous-même.
 
Vitaly Muzichenko:

L'ensemble du marché financier, tout : grenade, lui-même, mitrailleuse...

Que voulait Vinnitsa ?

 

J'ai conclu une autre affaire en or. TEMPS !


 
Александр:

J'ai conclu une autre affaire en or. TEMPS !


Félicitations.

Le prochain point d'entrée est 1750-1800 si vous aimez jouer cet actif. Après cela, c'est 2400.

1...282930313233343536373839404142...100
Nouveau commentaire