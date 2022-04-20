OR, Or et XAUUSD - page 87

Nouveau commentaire
 

L'or poursuit sa hausse, l'accord ETF-GLD


 

Offre spéciale sur XAUCHF


[Supprimé]  
Алексей Тарабанов #:

Oui, c'est comme ça que ça marche habituellement. Attendons.

Cela a marché - il doit y avoir un peu de rebondissement maintenant ! ?

XAUUSDM30

 
SanAlex #:

Cela a fonctionné - il doit y avoir un peu de rebondissement maintenant ! ?


Juste, la fin de la journée.

[Supprimé]  
Алексей Тарабанов #:

Juste, la fin de la journée.

XAU\USD=Daily On dirait que 1770.99 pense à rebondir ici ? !

XAUUSDaily 1770.99

 
SanAlex #:

XAU\USD=Daily Il semble que les 1770.99 pensent à rebondir ici ? !


Ça m'a l'air bien. Beaucoup d'argent, pas besoin d'actions, donc de l'or.

 

Analyse :

L'état actuel est en tendance ascendante, mais toujours en perte (ind.3 en baisse)...

Solution optimale : Sortir du marché pour le moment, attendre le renversement de TOUS les indices dans une seule direction.

[Supprimé]  
SanAlex #:

XAU\USD=Daily On dirait que 1770.99 va rebondir ici ? !

XAU\USD-H1 Probablement aujourd'hui, il reviendra à 1827.86 et continuera à baisser jusqu'à 1770.99 . Cependant, il pourrait s'inverser à la hausse s'il passe au-dessus de 1833.05 .

XAUUSDH1 1827.86

 
SanAlex #:

XAU\USD-H1 Apparemment aujourd'hui, il reviendra à 1827.86 et continuera à baisser jusqu'à 1770.99 . Il pourrait toutefois s'inverser à la hausse s'il se consolide au-dessus de 1833.05 .


Analyse :

L'état actuel est orienté à la baisse (TOUS les indicateurs sont en baisse).

Pour fixer la position, attendez le renversement de l'indicateur le plus rapide des trois ... Bien que la clôture puisse être fixée sur un graphique plus petit, par exemple 30 min ...


Il y a toujours des options...

 

L'accord XAUAUD


1...808182838485868788899091929394...100
Nouveau commentaire