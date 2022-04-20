OR, Or et XAUUSD - page 87
L'or poursuit sa hausse, l'accord ETF-GLD
Offre spéciale sur XAUCHF
Oui, c'est comme ça que ça marche habituellement. Attendons.
Cela a marché - il doit y avoir un peu de rebondissement maintenant ! ?
Juste, la fin de la journée.
XAU\USD=Daily On dirait que 1770.99 pense à rebondir ici ? !
Ça m'a l'air bien. Beaucoup d'argent, pas besoin d'actions, donc de l'or.
Analyse :
L'état actuel est en tendance ascendante, mais toujours en perte (ind.3 en baisse)...
Solution optimale : Sortir du marché pour le moment, attendre le renversement de TOUS les indices dans une seule direction.
XAU\USD-H1 Probablement aujourd'hui, il reviendra à 1827.86 et continuera à baisser jusqu'à 1770.99 . Cependant, il pourrait s'inverser à la hausse s'il passe au-dessus de 1833.05 .
Analyse :
L'état actuel est orienté à la baisse (TOUS les indicateurs sont en baisse).
Pour fixer la position, attendez le renversement de l'indicateur le plus rapide des trois ... Bien que la clôture puisse être fixée sur un graphique plus petit, par exemple 30 min ...
Il y a toujours des options...
L'accord XAUAUD