Analyse :
La tendance est à la hausse, et ce depuis longtemps - deux ans... Ouvrir des positions UNIQUEMENT à l'achat - les risques sont minimes (la tendance est toujours à la hausse !)...
Alors, vendez seulement !
)))
Au fait, oui. Acheter, c'est plutôt 1800.
J'ai travaillé un peu dans les shorts.
On a fait notre chemin dans les shorts un petit peu.
Au grain).
Je comprends comment vous prenez l'achat, mais l'arrêt m'intéresse.
Ou - à ouvrir d'abord, puis - à arrêter ?
Par grain )
Comment placer une prise - je vois, mais je suis intéressé par l'arrêt.
Nous travaillons avec le marché. Entrée, puis STOP ! Nous plaçons l'arrêt après l'horloge + la fractale (pour éviter de tirer accidentellement vers le bas))). )
Pourquoi s'inscrire à ce niveau ? J'aurais fait une entrée pire, mais plus fiable.
Entré depuis le pivot de la zone Daily après une rupture en impulsion du repère horaire.
Pardonnez mon intrusion : pourquoi n'êtes-vous pas entré au signal précédent ? Avant-hier.
Concrétiser la question. Comment avez-vous compris le signal avant-hier ?
Cherchez le point d'entrée sur des graphiques plus petits ( H2 ou H3)... Maintenant, le pullback...
Réduisez le zoom, regardez le graphique, le maximum historique est atteint. Où allons-nous ? En bas ! Il va trébucher un peu plus et ensuite il va descendre. Ça baisse toujours à l'automne.