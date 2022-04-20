OR, Or et XAUUSD - page 37

Serqey Nikitin:

Analyse :

La tendance est à la hausse, et ce depuis longtemps - deux ans... Ouvrir des positions UNIQUEMENT à l'achat - les risques sont minimes (la tendance est toujours à la hausse !)...


Alors, vendez seulement !

 
Evgeny Belyaev:

)))

Au fait, oui. Acheter, c'est plutôt 1800.

 

J'ai travaillé un peu dans les shorts.



 
Александр:

On a fait notre chemin dans les shorts un petit peu.



Au grain).

Je comprends comment vous prenez l'achat, mais l'arrêt m'intéresse.

Ou - à ouvrir d'abord, puis - à arrêter ?

 
Алексей Тарабанов:

Par grain )

Comment placer une prise - je vois, mais je suis intéressé par l'arrêt.

Ou - pour ouvrir d'abord, et ensuite pour arrêter ?

Nous travaillons avec le marché. Entrée, puis STOP ! Nous plaçons l'arrêt après l'horloge + la fractale (pour éviter de tirer accidentellement vers le bas))). )

 
Pourquoi s'inscrire à ce niveau ? J'aurais fait une entrée pire, mais plus fiable.
 
Алексей Тарабанов:
Entré depuis le pivot de la zone Daily après une rupture en impulsion du repère horaire.


 
Désolé d'être indiscret : pourquoi n'êtes-vous pas entré au signal précédent ? Avant-hier.
 
Алексей Тарабанов:
Concrétiser la question. Comment avez-vous compris le signal avant-hier ?

 
Serqey Nikitin:

Analyse :

La tendance est à la hausse, et ce depuis longtemps - deux ans... Ouvrez des positions UNIQUEMENT à l'achat - les risques sont minimes ( la tendance sera toujours à la hausse !)...

Cherchez le point d'entrée sur des graphiques plus petits ( H2 ou H3)... Maintenant, le pullback...

Réduisez le zoom, regardez le graphique, le maximum historique est atteint. Où allons-nous ? En bas ! Il va trébucher un peu plus et ensuite il va descendre. Ça baisse toujours à l'automne.

