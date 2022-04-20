OR, Or et XAUUSD - page 96
A propos du TC de travail...
Je n'ai pas voulu publier quoi que ce soit pour ne pas être considéré comme faisant des excuses...
Mais les résultats sont notables...
Démo .... oooh... :(((
une certaine déception même
sans vouloir vous offenser :-)
Yuri, tu ne devrais pas faire ça. Sensei viendra et vous traitera de crétin lunatique, vous ne pouvez pas attendre d'autre réponse de sa part.
Eh bien, dans cette situation, être un crétin serait honorable).
Au moins, on a bien ri :-)
C'est pourquoi Yuri a demandé)
Analyse de l'or :
L'état actuel du marché est orienté à la hausse.
Il peut être intéressant de regarder l'état de la tendance de tous les TF puis de les additionner pour calculer la tendance globale et non la tendance d'un seul TF.
p.s.
W1 D1 H12 H4 H3 compensation H8 H6 en hausse - c'est-à-dire tendance à la hausse
EXEMPLE (par cette stratégie pour l'or) :
W1 - appartement
D1 - plat
H12 - plat
H8 - tendance à la hausse
H6 - tendance à la hausse
H4 - plat
H3 - plat
H2 - plat
Le conseiller fonctionne comme suit ... il ouvre une position UNIQUEMENT lorsque la direction de TOUS les indicateurs d'une liste spécifique de graphiques coïncide ...
La clôture des positions peut être établie sur un graphique plus petit que la tendance générale...
Par exemple : sur l'ind.3 du graphique H8 - lorsque l'indicateur passe au-dessus de zéro... ( ou autre chose...))
Le prix à terme de l'or à 6,22 semble rebondir dans la matinée,
Je ne vois pas de niveaux). Peut-être plus près de la zone 1950.