Serqey Nikitin #:

A propos du TC de travail...

Je n'ai pas voulu publier quoi que ce soit pour ne pas être considéré comme faisant des excuses...

Mais les résultats sont notables...


Démo .... oooh... :(((

une certaine déception même

sans vouloir vous offenser :-)

 
Yuriy Zaytsev #:

Yuri, tu ne devrais pas faire ça. Sensei viendra et vous traitera de crétin lunatique, vous ne pouvez pas attendre d'autre réponse de sa part.

 
Vitaly Muzichenko #:

Eh bien, dans cette situation, être un crétin serait honorable).

 
Maxim Kuznetsov #:

Au moins, on a bien ri :-)

C'est pourquoi Yuri a demandé)

 

Analyse de l'or :



L'état actuel du marché est orienté à la hausse.

 
Serqey Nikitin #:

Il peut être intéressant de regarder l'état de la tendance de tous les TF puis de les additionner pour calculer la tendance globale et non la tendance d'un seul TF.

p.s.


W1 D1 H12 H4 H3 compensation H8 H6 en hausse - c'est-à-dire tendance à la hausse

EXEMPLE (par cette stratégie pour l'or) :

W1 - appartement

D1 - plat

H12 - plat

H8 - tendance à la hausse

H6 - tendance à la hausse

H4 - plat

H3 - plat

H2 - plat

 
Yuriy Zaytsev #:

C'est ainsi que l'EA fonctionne... Il ouvre une position UNIQUEMENT lorsque TOUS les indicateurs d'une certaine liste de graphiques coïncident dans leur direction...
XAUUSDH2 Cible 1968.71.

XAUUSDH2 1968.71

 
Serqey Nikitin #:
Le conseiller fonctionne comme suit ... il ouvre une position UNIQUEMENT lorsque la direction de TOUS les indicateurs d'une liste spécifique de graphiques coïncide ...

La clôture des positions peut être établie sur un graphique plus petit que la tendance générale...

Par exemple : sur l'ind.3 du graphique H8 - lorsque l'indicateur passe au-dessus de zéro... ( ou autre chose...))



 

Le prix à terme de l'or à 6,22 semble rebondir dans la matinée,

Je ne vois pas de niveaux). Peut-être plus près de la zone 1950.

