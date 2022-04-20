OR, Or et XAUUSD - page 62
J'ai fermé l'opération plus tôt que prévu (( L'opération s'est bien déroulée. J'attends depuis quelques jours un point d'entrée et c'est une connerie ! !! En regardant les chandeliers, on a le sentiment que l'or aujourd'hui et hier n'a pas été échangé du tout ! !!
Eh bien, si ça ne monte pas, je vais essayer de descendre).
il ne va nulle part pour l'instant, il y a un combat capital en cours :)
Pour ainsi dire... S'il y a une bougie, cela signifie qu'il y a eu du volume, s'il y a eu du volume, il y a eu une transaction.
A en juger par le graphique actuel, il devrait y avoir un bon mouvement, il y a beaucoup de limites - vous pouvez le voir sur la petite échelle de temps.
P.S. En regardant les goujons, il y a plus d'acheteurs que de vendeurs.
Ce sont les goujons qui prêtent à confusion ! Je préfère attendre le découplage.
Si vous simulez le prix avec l'indicateur Heiken Ashi, vous obtenez l'image suivante
Les Reds gagnent, pour combien de temps)
Voici un signal venant de Powell lui-même.
J'essaie un petit lot pour être long.
Voici un signal de Powell lui-même.
Je n'aime pas les rebonds.
Oui, c'est un signal de la CME, en règle générale, il fonctionne bien, mais il ne montre pas de cibles, et il n'est pas fréquent, environ 3 signaux par semaine.
