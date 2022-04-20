OR, Or et XAUUSD - page 83

GVZ Indice de peur de l'or

Screenshot_5.png  82 kb
 
La vente à découvert d'une action d'une société minière aurifère (NEM), l'or est susceptible de baisser aussi.
Screenshot_6.png  53 kb
 
contrat d'achat d'or
Screenshot_8.png  69 kb
 
mixail789 mixajlof #:
Le résultat de l'échange
Screenshot_3.png  39 kb
 
mixail789 mixajlof #:
transaction de vente en or

Le résultat de l'accord sur l'or

Screenshot_3.png  31 kb
Bien deviné, bien joué
 

Ratio or/argent - graphique historique sur 100 ans

 

Utilisez la fonction interne de liaison des graphiques en ligne de l'éditeur :

 
MetaQuotes #:

Utilisez la possibilité habituelle de lier des graphiques en ligne à partir de l'éditeur :

J'ai essayé, mais ça n'a pas marché - ce n'est pas modifiable.

Est-il possible d'annoter un graphique et de le publier avec l'annotation ?

 
Vitaly Muzichenko #:

J'ai essayé, mais ça n'a pas marché - ce n'est pas modifiable.

Est-il possible d'annoter le graphique et de le poster avec l'annotation ?

Pas encore, mais nous prévoyons de le faire dès que le nouveau terminal web et la section des devis seront terminés.

